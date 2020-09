La Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte viene realizando operativos aleatorios en los terminales de las empresas de transporte urbano e interurbano; sin embargo, lamentablemente han constatado que los transportistas no están cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19, lo que configuraría un atentado contra la salud pública.

El gerente de Tránsito, Herberth Zevallos, indicó que serán drásticos con las sanciones y solicitarán la presencia de la Fiscalía en los siguientes operativos.

“Hemos detectado que no están desinfectando sus unidades vehiculares, no están controlando la temperatura a los choferes ni a los cobradores en cada vuelta, las ventanas las mantienen cerradas, no hay limpieza, vamos a implementar las sanciones correspondientes, seremos drásticos porque la salud de la población está de por medio”, indicó.

Zevallos agregó que en la mayoría de terminales se observó que sí cuentan con los equipos para realizar la desinfección pero no los utilizan. En ese sentido, anunció que solicitará la presencia del Ministerio Público para que un fiscal acompañe en los próximos operativos y puedan sancionar penalmente a los responsables.

¿PRÉSTAMO DE PROTECTORES FACIALES?

En los operativos realizados en los terminales de origen y destino, se notó la presencia de protectores faciales adicionales a los que utilizan el cobrador y chofer. Esto hizo presumir a los inspectores sobre que probablemente se estén utilizando para prestar a los usuarios y así evitar sanciones.

“Esta práctica, que en las últimas semanas muchos pobladores han estado denunciado, constituye un grave atentado contra la salud porque en el protector podrían estar diseminando el virus y exponiendo a las personas a contagiarse de coronavirus, es irresponsable prestar este artículo y es igual de irresponsable utilizar un protector prestado, la irresponsabilidad es de quien presta y de quien acepta ese préstamo”, dijo Zevallos.

SANCIONES

Las sanciones que impondrá la comuna están contempladas en el Decreto Supremo 016-2020 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que establece sanciones por incumplimiento de los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre.

Este mismo contempla faltas leves y muy graves, multas que varían hasta el 5% de una Unidad Impositiva Tributaria, retención o internamiento del vehículo, retención de la licencia de conducir, suspensión precautoria del servicio, entre otras.

