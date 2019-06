Cusco: Sujeto mata a pedradas a su pareja en presencia del hijo de ambos

Feminicidio número 79 en el año. “Estuvimos en una discoteca, pero ella no quería ir a casa a descansar, incluso quiso saltar del mototaxi y eso me molestó. Paré el vehículo antes de llegar al puente Pacca Rumi y bajamos. Le dije ‘qué te has creído’ y la empujé con una mano, ella cayó al piso. Agarré una piedra que había en el suelo y la golpeé en la cara, no sé cuántas veces. Luego me fui a la casa de mi madre con mi hijo, que estaba en el asiento de atrás, y me quedé dormido”.

De esta manera Anderson Mendoza Bojórquez, de 29 años, relata ante la Fiscalía de Cusco cómo mató la madrugada del domingo 23 de junio a Candy Perlita Pacheco Vallejos, de 18 años, con quien convivió durante cuatro años y tiene un pequeño de 3 años. El crimen ocurrió en el distrito Kimbiri Alto, en La Convención, Cusco.