Cientos de pobladores de las comunidades pertenecientes al distrito de Velille de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, bloquearon el Corredor Minero del Sur para exigir a la empresa minera MMG Las Bambas cumplir con los acuerdos de hace un año.

Los comuneros impidieron el paso de los camiones encapsulados que transportan mineral proveniente de las regiones Cusco y Apurímac, hasta la región Arequipa.

El último martes, luego de una reunión entre los dirigentes locales, pobladores, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y de la empresa minera, se acordó que este jueves 22 se volverían a reunir; sin embargo, los manifestantes se negaron a deponer la toma del corredor minero.

Hasta el momento la vía se halla bloqueada en cuatro puntos: Chaychapampa, Toccopampa, Mirador de Velille y Tres Vados. Los pobladores exigieron la presencia del premier Walter Matos y de los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Energía y Minas y Transportes a fin de iniciar el diálogo.

Ubaldo Rimache, dirigente de la comunidad de Tuntuma, señaló que además requieren la presencia de los representantes del Senace y ANA, ya que realizaron estudios medioambientales y de contaminación de suelos hace ocho meses, y que hasta el momento no dan cuanta sobre los resultados.

“Queremos saber si hay contaminación o no, si ha subido el nivel. Nosotros no depondremos nuestra medida de protesta por ser justa, muchos años nos ha engañado la minera y no lo vamos a permitir más”, refirió.

Según el reclamo de los moradores, la empresa se comprometió a realizar una obra por año en Velille y no ha cumplido hasta el momento, además reclaman por la declaratoria de vía nacional al Corredor Minero del Sur, señalando que la resolución fue inconsulta y atentatoria contra su propiedad y sus derechos.

