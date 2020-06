El jefe de la División de Tránsito en Cusco, mayor PNP Franklin Usto, informó que 2407 licencias de conducir fueron retenidas en lo que va el estado de emergencia por COVID-19. En ese sentido, cientos de conductores formaron largas colas en inmediaciones del Departamento de Tránsito para recuperar sus documentos.

Desde tempranas horas se formaron a lo largo del jirón 18 de Mayo en la urbanización Ttio, donde los choferes reclamaron por la entrega de sus documentos para poder seguir conduciendo sus vehículos.

Sin embargo, un cusqueño que se identificó como Julio Panihura, contó que le requisaron sus papeles en abril y lo citaron para su devolución hasta en tres oportunidades. Pese a ello, hoy notó que la oficina destinada para este propósito se encontraba cerrada.

“Aquí hay mucha gente reunida, miren cuánta contaminación por COVID-19 hay, ¿para qué nos citan si no nos van a cumplir? ya van tres días que vengo y no dan respuesta, necesito mis documentos para poder trabajar”, señaló.

REBELDÍA E INCUMPLIMIENTO

Para el mayor PNP Franklin Usto, jefe de la División de Tránsito en Cusco, las cosas son bastante simples, hay una gran cantidad de gente reclamando por sus documentos porque hubo una gran cantidad de conductores que infringieron las normas, y ahora exigen que se les devuelvan sus documentos como si nada hubiera pasado.

El oficial contó que son 2 407 licencias de conducir retenidas en lo que va del estado de emergencia por COVID-19, cifra bastante alta, y superior a la presentada en otras regiones.

“Hay un problema de rebeldía por parte de la sociedad que no acata las normas. Yo no quisiera mandar a poner las papeletas M41 de 6 450 soles, eso no se está haciendo en Cusco pensando en la economía de los señores conductores, sólo se les retuvieron los documentos”, señaló.

HASTA NUEVO AVISO

Sobre la devolución de todo lo incautado señaló que existe un cronograma que han ido respetando a partir del ocho de junio pasado, pero que nuevas disposiciones han establecido que se suspenda toda devolución.

Remarcó que si bien se rigieron al D.S. 004 en un principio, ahora siguen las disposiciones del D.S. 094, por lo que el tratamiento de las normas y faltas va cambiando progresivamente

La autoridad llamó a la población a respetar las órdenes del Gobierno que buscan frenar al COVID-19 y llamó a los conductores a mantenerse dentro de la jurisdicción de sus distritos.

“Veo gente de San Jerónimo que va a hacer mercado a San Pedro, eso es desacatar las órdenes, y no lo vamos a permitir”, culminó.

DATO

- En Cusco la Policía ha montado nueve controles interdistritales, a fin de no permitir el acceso o salida de vehículos no autorizados de un distrito a otro.

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hija de 9 años fueron asesinados en el Callao