Cusco: Padre fue denunciado por violar y embarazar a su hija de 11 años

Un padre de familia fue denunciado por violar y embarazar a su hija de tan solo 11 años en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco. Ella habría sufrido un aborto espontáneo que le causó una fuerte hemorragia.

En diálogo con RPP, el docente Isaías Quintalla contó que se preocupó por la ausencia de la menor cuando su madre avisó que seguiría faltando a clases debido a "problemas hemorrágicos".

Eso motivó al docente para preguntar por la menor en el centro de salud del centro poblado de Chacco Rosario, donde le revelaron que la niña tenía un embarazo de casi cinco meses.

El docente no se quedó de brazos cruzados y se acercó a la Fiscalía, donde conoció que se había formulado una denuncia contra el padre identificado como Jorge Ccassa Quispe por el delito de violación.

"Su madre sabía y parece que es cómplice de esto pues no contaba nada. Me preocupo por la ausencia de la niña y ya una semana que no iba. La mamá dijo que la hija estaba en el hospital porque tenía problemas hemorrágicos, nada más", contó el maestro indignado.

La víctima fue trasladada a una aldea infantil en la comunidad por disposición del Ministerio Público, mientras continúan con la investigación del caso.