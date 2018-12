Una mujer denunció a su pareja de agredirla físicamente en su vivienda ubicada en el distrito de Santiago, en la región Cusco . De acuerdo a la información de Canal N, la víctima comentó que su conviviente la agredió cuando ella lo descubrió con otra mujer.

Maryori Aguirre (36) indicó que fue a la casa de su pareja identificado como Rolando Ugarte (41), quien estaba con otra mujer en su vivienda. Al ser descubierto por Aguirre, se enfureció y la agredió.

“Cuando ingreso a la casa, porque tengo llaves, lo encuentro con otra persona. Al verse expuesto, empezó a agredirme y a pegarme. Me tumbó al suelo, me jaló los cabellos… Me ahorcó y me gritó”, señaló la joven.

Tras los gritos, Maryori Aguirre logró escapar y ser auxiliada por los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Nacional (PNP).

La víctima espera que las autoridades correspondientes puedan atender su caso y dar una máxima sanción contra Rolando Aguirre.