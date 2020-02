Al menos una persona fue reportada como fallecida a causa del aluvión que se registró la tarde del último domingo en diversos sectores del distrito de Santa Teresa, en la provincia de Convención (Cusco).

Así lo informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, quien además detalló que alrededor de 290 familias resultaron damnificadas, que equivale a más de 1500 personas en esa situación.

“El reporte preliminar que tenemos es que ya se ha encontrado un primer cuerpo que estamos identificando, que fue arrastrado por las corrientes”, indicó a RPP.

No obstante, Vásquez señaló que por el momento no se puede dar una cifra de personas desaparecidas debido a que algunos de ellos pueden estar a salvo en las zonas altas, donde no hay acceso a la comunicación.

Es preciso indicar que la noche de ayer una de 81 años de edad, identificada como Fernanda Valer Canlla, fue rescatada por agentes de la Policía Nacional. Ella fue auxiliada entre el lodo y las piedras.