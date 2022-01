Las operaciones ferroviarias desde y hacia el distrito de Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), ubicado en la provincia de Urubamba, en la región Cusco, quedaron suspendidas debido al daño provocado por el huaico tras el desborde del río Alcamayo que ha dejado afectado la vía férrea y pistas.

Así lo dispuso la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (Fetransa), concesionario de la vía férrea del sur y sur oriente del país, con lo cual se suspenden las operaciones de Perú Rail e Inca Rail, las dos empresas que brindan el servicio de transporte con destino a Machu Picchu, el principal destino turístico del Perú.

En un comunicado, PeruRail informó que, tras el deslizamiento de rocas y tierra por el cauce del río Alcamayo, resultó afectada la estación y la vía férrea, por lo que dispuso la inmediata suspensión de las operaciones ferroviarias.

“Afortunadamente no se han registrado heridos entre nuestros pasajeros y trabajadores a raíz de este suceso”, precisa el documento compartida en su cuenta de Facebook.

Refirió que, antes del suceso, los pasajeros del tren N° 50 que salió a las 5:35 am. desde Machu Picchu llegaron sin inconvenientes a la estación de Ollantaytambo, en tanto la tripulación de los trenes N° 71 (5:05 am.) y N° 81 (6:10 a.m.) que estaban en circulación desde Ollantaytambo están retornando a esta estación, a fin de garantizar su seguridad.

“En cumplimiento a lo dispuesto por el concesionario, PeruRail está procediendo a suspender todas las operaciones de sus servicios de tren en la ruta a Machu Picchu hasta nuevo aviso”, añade el pronunciamiento.

La empresa anunció también que pone a disposición de las autoridades de Machu Picchu y Cusco su flota para brindar una pronta atención a la población en el marco de esta emergencia. Asimismo, estarán pendientes de la notificación de Fetransa, concesionaria de la vía férrea.

PeruRail añadió que se procederá al cambio y reubicación de los pasajeros afectados por este suceso, brindando todas las facilidades para quienes deseen cambiar la fecha de su viaje de acuerdo a la disponibilidad de los servicios. Las modificaciones para agencias de viaje se realizarán a través del departamento de reservas, puntualizó.

Ferrocarril Transandino S.A. (Fetransa) precisó por su parte que la suspensión de las operaciones se mantendrá mientras realiza una evaluación de ingeniería a la vía férrea y a la estación ferroviaria en el distrito de Machu Picchu Pueblo, así como las acciones de limpieza y reparación de las zonas afectadas por el huaico.





