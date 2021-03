Desde la región cusqueña, el candidato a la presidencia de la República por el partido político Avanza País, Hernando de Soto, anunció que se había inoculado las dos dosis contra el COVID-19 en Estados Unidos (EE.UU.), esta declaración le produjo diversas críticas en las redes sociales y en su defensa indicó que logró hacerlo “sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas”.

En el interior del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete, el candidato presidencial reveló que este proceso de inmunización contra el nuevo coronavirus lo recibió en Houston – Texas.

“Yo pedí que se vacune a todo el mundo pedí que se privatice completamente (el proceso de vacunación), condené el hecho de que los funcionarios públicos y políticos utilicen su vara para ser vacunados. Yo he logrado hacerlo sin haberle quitado ninguna vacuna a mis compatriotas, tengo que seguir viajando por todo el Perú, todo mundo dice que este es un candidato viejito, pero tomen en consideración que tengo que protegerme a mí, a mi familia y a la gente con la que yo hablo”, señaló.

En cuanto al laboratorio o farmacéutica que fabricó las dosis que se inoculó, sostuvo que no se acuerda la marca y que solo se la aplicó.

“El problema no es ser vacunado el problema es cuando se abusa de ser funcionario público para ser vacunado, por eso repito de nuevo, mi propuesta es que me dejen traer las vacunas y a todos los privados para salvar más vidas, ojalá me dejen pues”, finalizó.

Respuesta de Julio Guzmán

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, respondió por Twitter que la vacunación de Hernando de Soto contra el COVID-19 en Estados Unidos es “una inconsistencia más” de su partido Avanza País.

“Esta actitud es condenable por varias razones, en primera razón porque el señor De Soto dijo hace un mes que recibió una oferta de vacunación y declinó porque no quería tener privilegios, esta es una inconsistencia más del señor De Soto en un país en donde los peruanos estamos hartos de los privilegios”, sentenció Guzmán.

La revelación que ha hecho @HDeSotoPeru es el claro ejemplo de cómo muchos políticos se han acostumbrado a hacer política desde el privilegio. Ha mentido, ha sido inconsistente y ha revelado la falta de propuestas para enfrentar la pandemia. Eso no necesita el Perú. pic.twitter.com/9dwOg3Azud — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) March 24, 2021

