El Gobernador Regional del Cusco , Jean Paul Benavente, denunció a través de sus redes sociales que unos inescrupulosos sujetos estafaron a su hijo de 12 años, haciéndole creer que su madre se encontraba en problemas. “Ayer arrebataron la inocencia de mi hijo”, indicó la autoridad.

Según contó Benavente, los estafadores engañaron al menor para que tome dinero de sus ahorros (cantidad no especificada) y lo deposite a una cuenta; además, hicieron que se mueva de un cajero a otro.

“Estafaron a un niño, que quería hacer de todo para ayudar a su madre, que según los estafadores, ella se encontraba en problemas. No le dieron la oportunidad que se comunique con nosotros, engañándolo y arrebatándole su inocencia. Seguro que esos delincuentes pagaran sus culpas tarde o temprano”, señaló indignado el gobernador.

La autoridad cusqueña también se dirigió a las personas que se alegran de la desgracia ajena. A ellos los calificó como ‘trolls manejados por terceros’.

“A esas personas y a esos trolls me dirijo, no como Gobernador, sino como Jean Paul Benavente García, como padre y esposo, yo les digo que no sean tan miserables, les digo que el COVID es menos letal que ustedes para la humanidad”, sentenció la autoridad. El caso ya está en manos de la Policía Nacional.

VIDEO RECOMENDADO

Ucayali: Sujeto investigado por hurto agravado se escapa en plena audiencia pública | VIDEO