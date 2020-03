Ante el temor de entrar a una cuarentena y por el incremento de casos de coronavirus en el país, decenas de personas abarrotaron diferentes supermecados y arrasaron con los productos de primera necesidad y de limpieza.

Esta situación se repite en muchas ciudades, como en Cusco , donde una gran cantidad de personas se volcó hacia los centros de abasto y supermercados, haciendo grandes colas para comprar productos como arroz, azúcar, leche, conservas y productos de limpieza.

Algunos malos comerciantes han aprovechado esta tendencia de compra impulsiva para aumentar el precio de los artículos, sobre todo de limpieza, hasta en un 300% generando malestar y una serie de denuncias por parte de los compradores.

Al respecto, el fiscal de Prevención del Delito de Cusco, Eduardo Poblete, tuvo duros calificativos para estas personas a quienes incluso calificó de ‘idiotas’.

“​Es una irresponsabilidad porque están creando una sicosis innecesaria y eso puede generar problemas mayores, si mañana sale la gente idiota que dice hay desabastecimiento, que no hay comida, generamos caos”, dijo la autoridad.

SAQUEOS Y ROBOS

También mencionó que esta ola de compras y falta de provisiones a futuro va a generar que las personas que no cuenten con recursos necesarios para adquirir artículos a precios elevados saldrán a las calles a robar y cometer saqueos, lo cual es una figura que se debe evitar.

Poblete Barberis mencionó, que la Fiscalía de Prevención del Delito se encuentra trabajando de la mano con las demás autoridades a fin de realizar acciones de prevención y control contra el COVID-19. Y llamó al sosiego tanto a la población como a los medios informativos.

“Hay personas sin ética que han señalado que hay desabastecimiento, que no hay qué comer. Hay que moderarse, por un tema de ránking no podemos hablar estupideces, en Sudamérica no hay aislamiento y no hay pandemia, sólo debemos cuidarnos. Hay que tomar las cosas con calma”, finalizó.

Mientras tanto en Cusco aún no se registran casos confirmados de coronavirus, sin embargo tres casos sospechosos (un cusqueño y dos turistas) se hallan en observación y sus pruebas ya fueron remitidas al Instituto Nacional de la Salud, en Lima.