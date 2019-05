Roban su celular, busca comprar otro por Facebook e intentan venderle el suyo

Agentes de la Policía del Cusco capturaron a Dereck Edisson Olivares López de 25 años, quien se dedicaba a vender celulares robados en una página de Facebook.

Lucy Abarca, una de las agraviadas de estos asaltos, denunció ante las autoridades de la zona que el joven estaba ofertando su celular en las redes sociales.

Con la intención de reemplazar el celular que le habían robado, Abarca empezó a buscar ofertas en Internet; sin embargo, jamás imaginó que encontraría un aviso en Facebook donde se ofertaban su teléfono móvil.

Luego de presentar la denuncia, efectivos de la PNP actuaron de inmediato y se contactaron con el vendedor, a quien citaron el pasado 18 de mayo en la Plaza Túpac Amaru.

Finalmente, Olivares López fue detenido con el teléfono robado en sus manos.

Tras las investigaciones preliminares, las autoridades reconocieron que el joven no fue el autor del robo. No obstante, no sería inocente, pues la venta de objetos robados también es un delito.

