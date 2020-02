El coraje para quedarse en la nada y salvar vidas humanas pudo más, y eso es algo admirable. Toda una compañía de bomberos dejó de atender su base inundada para salir y ayudar a más de 400 personas damnificadas por el destructivo desborde del río Kitamayo, en la localidad de Pisac (Cusco).

Era la madruga de ayer cuando los hombres de rojo se encontraban en una reunión; sin embargo, esta fue interrumpida por los desesperados gritos de los pobladores que anunciaban la llegada del desborde. ¡Ahí viene!, ¡se sale el río!, eran algunos de los gritos que se escuchaban.

Las violentas aguas llegaron al lugar y el terror se apoderó de todos los residentes, quienes comenzaron a salir corriendo de sus viviendas, mientras veían como se inundaba todo.

En paralelo, lo mismo ocurría en la Compañía de Bomberos de Pisac que terminó inhabitable por los daños. Los equipos quedaron inservibles al igual que los vehículos, que estaban atrapados entre los escombros que trajo la corriente de agua.

Pese a la terrible escena, los bomberos alistaron sus pertrechos (Instrumentos y utensilios) y salieron a hacer lo que mejor hacen, ayudar. El resto es historia.

Según el jefe de la Compañía, teniente brigadier CBP Fabián Achancaray, literalmente han quedado en la calle y no tienen luz; además, sus instalaciones eléctricas pueden hacer corto circuito y algunas paredes de adobe, pueden colapsar. “No sé que vamos a hacer”, dice apenado.

El hombre voluntario solicitó ayuda a las autoridades locales, regionales y nacionales, señala que no quieren dejar de servir. “Nos hemos quedado con el uniforme en el cuerpo, no tenemos nada más; ya hemos hablado con la municipalidad y Gobierno Regional, espero que esta vez si nos construyan un nuevo local porque no queremos dejar de servir jamás”, finaliza Achancaray.

Antes de este siniestro, la Cía N° 131 de Pisac ya mostraba necesidad de nuevos equipos de atención prehospitalaria, de lucha contra incendios y de nuevas unidades vehiculares. De los seis carros, sólo funcionan dos.

DAMNIFICADOS

Hasta el momento son 200 viviendas inundadas y más de 400 personas damnificadas que han perdido la gran mayoría de sus cosas. Las calles están cubiertas con gruesas capas de lodo y los escombros están dispersos por todas partes.

Valientes hombres de rojo lo perdieron todo