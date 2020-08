En conferencia de prensa, el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, junto al presidente del Comando Regional COVID-19, Víctor Del Carpio, la alcaldesa provincial, Romi Infantas Soto, representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades del sector salud, anunciaron que se solicitará acatar una cuarentena rígida desde el 10 de agosto.

Mediante un documento enviado al presidente de la República Martín Vizcarra y a la Presidencia del Consejo de Ministros, se pedirá la revocatoria del Decreto Supremo N°135-2020 PCM, en el que se declara la cuarentena focalizada en las provincias de Cusco y La Convención.

Esto significará que el cambio de una cuarentena focalizada pase a ser una rígida. En ese sentido, Benavente García manifestó que “urge” controlar la curva de ascenso de infectados para poder impulsar la reactivación económica en la región.

“Sino controlamos el número de casos por COVID-19, no podremos avanzar en las fases de reanimación del comercio, turismo, trasporte y otras”, dijo.

Agregó, que la ayuda invocada también se extienda a la campaña “Respira Cusco”, que tiene como objetivo la recolección de balones de oxígeno para pacientes graves e intermedios de COVID-19. “Este es el momento de demostrar que somos un pueblo guerrero y de lucha. Todo suma y cuenta para salir adelante”, acotó.

CONCIENCIA

Por su parte, el presidente del Comando Regional COVID-19, Víctor Del Carpio, comentó que no habrá reactivación económica sino se logra bajar el número de contagios. “La solución no está en el sistema hospitalario sino en sus manos. No esperemos que algún familiar muera para tomar conciencia”, comentó.

Añadió, que si bien las proyecciones de recibir nuevo equipamiento médico son positivas, no se podrá vencer la enfermedad sino se cuida a los más vulnerables. “Tenemos la proyección de subir a 35 camas de cuidados intensivos y 300 hospitalarias, pero si no tomamos razón ni 300 camas ni ventiladores podrán salvarnos”, finalizó.

