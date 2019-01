Cusco: Alcalde de Yucai aseguró tener un presupuesto 'chihuán' en primer discurso [VIDEO]

El flamante alcalde del municipio de Yucai , de la provincia cusqueña de Urubamba, Leocadio Madera Guardanaula, tuvo un peculiar discurso luego de acceder al cargo.

Durante su toma de juramento como nuevo alcalde de Yucai, celebrada a las 00:00 horas del 1 de enero de 2019, en medio de los fuegos artificiales por las celebraciones de Año Nuevo, Madera Guardanaula reveló a los presentes la situación del presupuesto que recibe, pero con una inusual frase.

“He decidido juramentar a las 00 horas de hoy primero de enero del año 2019, porque no hay tiempo que perder. Desde el primer minuto vamos a trabajar por este distrito que tiene un presupuesto totalmente bajo, por no decir que tiene un presupuesto ‘ chihuán’, no tenemos dinero”, formó parte de su discurso.

El alcalde reveló que en su jurisdicción solo hay una sola escuela primaria de 90 años de antigüedad, un centro de salud abandonado y casi no tienen agua potable, en referencia a las carencias que recibe y que culpa al gobierno central del Cusco.

“El Gobierno central desde hace 30 años atrás no ha invertido ni un sol en mejorar nuestro distrito, capital real del valle sagrado de los incas, muy a pesar que Yucai es uno de los distritos más atractivo del Valle Sagrado de los Incas, sin embargo lo ex gobernantes se han olvidado, no tenemos colegio secundario con local adecuado”, agregó.

La ceremonia se llevó a cabo con todas las autoridades vestidas con trajes típicos y luego de realizar una ceremonia de pago a la tierra.