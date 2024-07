Este miércoles, Ronald Oviedo Huamani, alcalde del distrito cusqueño de Omacha, denunció que fue obligado a usar una pollera y ser paseado montando un burro, junto a uno de sus regidores, por un grupo de comuneros, quienes lo agredieron también física y verbalmente.

Según el alcalde, fue llevado con engaños al interior de una institución educativa para ser parte de una asamblea. Allí fue secuestrado por varias horas, y tras ser obligado a anunciar la ejecución de algunas obras, fue paseado junto a un regidor montado en un burro ante los comuneros de Checcapucara.

“Fui primero secuestrado porque no me permitieron salir los ronderos cuando estaba anocheciendo. He sido chantajeado y obligado. Y entre otras acusaciones también mencionaron que no hay ningún proyecto. Ya la noche caía y fui obligado, me pusieron las amarras, me golpearon, agarraron con sombreros, me patearon a pesar de que estoy mal de salud”, relató en entrevista para RPP.

Los comuneros lo acusaron de no haber cumplido con sus compromisos de campaña, además de cometer supuestos actos de corrupción, aunque la autoridad aclaró que trabaja entregando diferentes proyectos, recientemente, uno de riego en ese sector.

Además, la autoridad local añadió que todavía está evaluando denunciar el hecho. La Policía Nacional del Perú (PNP) le ha recomendado hacerlo.





