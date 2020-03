En medio de la coyuntura mundial por el coronavirus , empleados y colaboradores de todas partes están aplicando el teletrabajo (o home office) y Perú no es la excepción. Diferentes organizaciones tienen diferentes políticas de trabajo remoto. Mientras que algunas empresas exigen protocolos de seguridad estrictos, otras son más permisivas e incluso descuidados en algunos aspectos.

Con ese objetivo, Bitdefender Perú comparte cinco reglas que todos deberían cumplir en el teletrabajo facultado por el gobierno desde hace unos días. Hay que tener en cuenta que con el teletrabajo, uno llevará su laptop de la oficina (si la tuviera), por lo que tendrá acceso desde casa a información que solo debería ver en su centro laboral, por lo que debe extremar los cuidados para no ser víctima de la ciberdelincuencia.

Hay que ser cuidadosos y creativos.

Preparar la PC

En la mayoría de los casos, los trabajadores remotos no pueden renovar sus datos de acceso desde fuera de la empresa. Antes de llevar a casa la computadora portátil de la oficina, cambie su contraseña. Además, verifique si la VPN de su organización está instalada y configurada correctamente.

Usar VPN

Antes de comenzar a trabajar, conéctese a la VPN (red privada virtual) de su empresa. No use otra cosa que no sea el cliente VPN aprobado por su empresa y evite usar cualquier otro medio para conectarse al sistema. Recuerde que es probable que cualquier otro cliente de escritorio remoto infrinja las políticas que tiene en el trabajo. Además, generalmente es una buena idea no habilitar el protocolo de escritorio remoto y exponerlo a través de Internet en cualquier computadora de la compañía.

No mezcle negocios con placer

No use su computadora portátil de trabajo para asuntos personales (como redes sociales o compras en línea). El uso de servicios personales en sus dispositivos de trabajo puede generar conflictos con su entorno, aplicaciones y servicios.

Una sola copia no intencionada de material de trabajo puede violar las leyes de protección de datos. Lo mismo ocurre si accidentalmente envía un archivo de trabajo que contiene información confidencial a alguien en su ventana de chat de Facebook.

Por lo tanto, debe usar su equipo emitido por la compañía estrictamente para el trabajo. Mantenga sus asuntos personales en sus dispositivos personales.

Estafas puntuales

Incluso en su computadora portátil de trabajo podría terminar en un sitio web desconocido o recibir un correo electrónico malicioso destinado a engañarlo para que divulgue contraseñas o para instalar malware.

Los trabajadores remotos deben estar atentos. Por ejemplo, Bitdefender ya ha reportado casos de estafas que capitalizan el brote de Coronavirus en un intento de engañar a los usuarios para que descarguen malware en su computadora.

Informe cualquier actividad sospechosa a su departamento de sistemas, de esta manera, no sólo está protegiéndose, sino también a sus colegas menos cautelosos que pueden ser blanco de la misma estafa.

Respetar los procedimientos estándar de trabajo remoto

No se desvíe de las políticas de seguridad de su departamento de sistemas mientras trabaja de forma remota. Use la VPN confiable para “parchear” en al sistema de su empresa y no juegue con las herramientas de seguridad instaladas en su computadora de trabajo.

Si no está seguro de lo que hace una determinada configuración, consulte primero a sus técnicos de sistemas. Por ejemplo, nunca deshabilite la autenticación multifactor (MFA), también conocida como autenticación de dos factores (2FA) para aplicaciones y servicios de trabajo. MFA/2FA es un fuerte bloqueo contra posibles ataques.

