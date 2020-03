Durante estos primeros once días de cuarentena por el coronavirus hemos visto un sinnúmero de personas no respetar la directiva del gobierno debido a que necesita ejercitarse. Hemos visto gente corriendo en parques, malecones, etc., y a muchos más indignarse en redes sociales por ello.

Y es que si bien muchos de los gimnasios de nuestro país permanecen cerrados, quedarse en casa es la opción más saludable en tiempos de coronavirus. Si no quieres dejar de estar en forma, aun durante la cuarentena, Alfredo Villanueva, instructor de Baile Fit, nos comparte algunas recomendaciones que debes tener en cuenta para ejercitarte en casa y sin exponerte:

1. Elegir la dinámica que más te motive

No es tan sencillo comenzar una rutina de ejercicios. Después de todo, la mayoría lo hemos intentado más de una vez. Por eso, es importante que escojamos sabiamente la dinámica que más nos motive iniciar en el camino fitness y no tirar la toalla. Entre las más comunes puedes encontrar ejercicio localizado, cardio, combate y baile.

2. Procura escoger un instructor de reconocida trayectoria online

Actualmente, hay muchísimos entrenadores personales, pues la demanda lo requiere. Sin embargo, la amplia oferta no es sinónimo de calidad necesariamente. Por ello, seleccionar qué instructor es el adecuado se convierte en una ardua tarea.

3. Evalúa el nivel de exigencia que escogerás

Aunque nuestro cuerpo esté diseñado para estar activos, todavía hay muchos que ignoran que la actividad física se realice bajo un asesoramiento médico deportivo. Al inicio de cada rutina debes evaluar la intensidad de tu esfuerzo físico e ir controlándolo en cada clase; será tu tarea medir tu propio esfuerzo.

4. Hidrátate antes, durante y después de la clase

Ejercitarnos conlleva un aumento de la sudoración y, por lo tanto, es necesario beber agua antes de empezar, además de hacerlo durante y después de cada ejercicio. No olvidemos que las necesidades hídricas pueden variar en cada individuo según su edad, sexo, intensidad y duración en las actividades físicas.

5. Estiramiento final

Por último, el estiramiento reducirá el dolor muscular y ayudará a que tus músculos vuelvan a su estado original. También ayuda a mantener tus músculos jóvenes y sobre todo mejorar la postura. Pero lo más importante es que previene lesiones musculares.

