Administrar nuestros recursos durante el estado de emergencia es una premisa casi básica. Desde nuestro tiempo, la energía que consumimos en casa, o por ejemplo, nuestro dinero. Ahora que nos encontramos en pleno aislamiento social , administrar nuestro dinero debe ser pieza clave para poder manejar esta situación de la mejor manera.

En ese sentido, el ABC del BCP comparte algunas recomendaciones para manejar correctamente las finanzas y aquel dinero extra como el subsidio monetario del Estado o las utilidades de acuerdo a ley.

1. Elaborar un nuevo presupuesto: Mucho se habla de lo que vendrá para el futuro después de superar la situación que estamos afrontando. Desde tu hogar, lo mejor que puedes hacer pensando en el presente y con miras al futuro es trabajar en un nuevo presupuesto. Ya sabes cuáles deben ser tus prioridades, es cuestión de distribuir correctamente tus ingresos y pensar en lo mejor para ti y tu familia.

Revisar aquellos productos y servicios de primera necesidad que requieres para poder subsistir. Con la llegada del Covid-19 y la cuarentena, lo ideal es contar con alimentos no perecibles como abarrotes, enlatados, agua, comidas congeladas, etc. Estos te permitirán alimentarte sin problema, solo recuerda no realizar compras masivas y adquirir solo lo que realmente usarás. El subsidio que ha otorgado el estado para personas vulnerables permitirá cubrir estas necesidades básicas.

2. Revisa tus cuentas : Los bancos han otorgado facilidades para la reprogramación de las deudas, pero si tienes el dinero para continuar cancelando tu cuota mensual, hazlo. Recuerda que así acabarás más rápido de pagar y te permitirá disminuir futuros gastos. Para aquellos que reciban utilidades, esta es una oportunidad para cancelar aquellos compromisos pendientes. Si tienes más de uno y no sabes cuál asumir primero, comienza con el que estés atrasado en el pago y luego sigue con el préstamo más “caro”.

Si no tienes deudas atrasadas, puedes hacer pagos anticipados o "prepagos". Esta opción te permite ahorrar intereses futuros, comisiones y otros cargos. Ten en cuenta que no todas cuestan lo mismo. Un error frecuente es clasificar una deuda ´cara´ según el monto de la misma; sin embargo, el factor clave para determinar cuál es más cara es comparar la tasa de costo (conocida como TCEA) de tu crédito.

3. Ahorra. Si bien a veces nos cuesta hacerlo, en estos momentos puede ser de mucha ayuda. Ante el estado de emergencia, muchas actividades que realizábamos diariamente se han visto interrumpidas. Por ejemplo, aquellas salidas de fin semana, almuerzos fuera de casa, el uso constante de transporte o la compra de una galleta o dulce durante el día. Esos pequeños gastos finalmente sumaban una cifra importante dentro de nuestro presupuesto. Identifícalos y suma cuánto representaban en tu gasto mensual. Este monto puede ser destinado a tu ahorro o a la compra de algo que realmente necesites en esta situación.

4. Mantén un fondo de emergencia. Vivir una situación como esta nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de asignar una cantidad de nuestros ingresos a un fondo de emergencia para situaciones inesperadas. Por más pequeño que sea, este puede ser un alivio en momentos de urgencia, pues nos permitirá estar preparados por si ocurre un imprevisto.

Coronavirus: entre el miedo y la discriminación