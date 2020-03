En Perú había apenas un caso de coronavirus confirmado y Javier Echevarría tenía listo desde hace varios meses su itinerario para visitar Japón el 20 de marzo. Había ahorrado durante todo el año para su viaje soñado y cuando finalmente se acercó la fecha pensó que la situación no era tan grave. “Estaba muy convencido de que no me iba a pasar nada", expresó el psicólogo experto en consultoría vocacional y gestión de cambio. Esta convicción se vino abajo 10 días antes de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia a nivel nacional. Una llamada de su padre de 89 años lo hizo entrar en razón.

“Me preguntó qué iba a pasar con él y con mi madre cuando yo regresara. Muy calmado, me dijo que pensemos claramente cuál iba ser el proceso a mi regreso porque ellos eran población vulnerable y no podían estar expuestos al virus. En ese momento caí en cuenta de que estaba pensando solo en mí. Ese mismo día cancelé mi pasaje”, contó el también actor.

Han habido más de 26 mil detenidos por incumplir con el aislamiento social obligatorio, ¿Por qué es tan difícil para algunos respetar esta medida?

Las personas tenemos que lidiar con dos impulsos que son naturales en el ser humano. El primero es estar muy concentrado en tus propios deseos y el segundo es estar disponible para el deseo ajeno. En estos tiempos la sociedad está mucho más dirigida hacia el egocentrismo. Todas las redes sociales hacen que todos se sientan como potenciales estrellas ante una audiencia. La gente vive para obtener likes, puedes pedir lo que quieras por delivery según lo que te provoca, puedes consumir lo que quieras en términos de entretenimiento. Hay una consigna social que te hace pensar que si lo deseas lo vas a conseguir. Todo eso alimenta el narcisismo.

No hay que pelearnos ni juzgar

La situación cambia ahora que estamos en cuarentena por un bien común...

Exacto, viene la pandemia y rompe con estos paradigmas. La pandemia te dice lo que tú quieres no interesa, lo que importa es lo que el país necesita. Mucha gente dice “yo me cuido”, pero eso no interesa. Lo que se pone sobre la mesa es algo que siempre ha existido pero no somos consistentes y es la enorme capacidad que tenemos de contagiar a alguien. No hablo del virus solamente, hablo del contagio emocional. Una persona puede contagiar positivo o negativo pero no lo vemos porque creemos que podemos ir por la vida como si fuéramos seres separados.

¿Esto también parte de la empatía, verdad? No solo entre nuestros familiares sino también entre vecinos, porque nos puede afectar a todos.

Existen las neuronas espejo, que fueron descubiertas hace poco, las cuales afirman que somos el reflejo del otro. Esa capacidad de contagio es la capacidad de la empatía, poder contagiarnos de eso es tan necesario ahora y me parece tan simbólico que un año antes de cumplir 200 años de la Independencia del Perú, justamente en una nación tan fracturada como la nuestra, que de pronto debamos alimentar esa empatía para salir de esta crisis. A veces hay que poner en cuarentena el ego.

Todo esto suena muy positivo, ¿pero cómo lograr que la población entienda la importancia de adoptar estas medidas?

Te digo cómo no funciona. La gente no va entender si uno se pone en actitud agresiva para que reaccione. Cuando en redes sociales se produce algún enfrentamiento, este alimenta el ego, mientras que el amor lo desmantela. Es como la experiencia que te conté sobre mi viaje a Japón. Mi papá muy tranquilo encontró las palabras adecuadas para llegar a mí. Él no me planteó un reclamo, sino una reflexión. Si bien existen personas que se resisten hay que encontrar el modo de llegar a ellos. No hay que pelearnos ni juzgar. Debemos entender que los procesos son diferentes para cada uno y esto de actuar en función al otro es algo nuevo para todos.

Javier Echevarría brinda capacitaciones sobre clima laboral, cultura organizacional, liderazgo, gestión de cambio y comunicación asertiva. (Foto: Javier Echevarría)

HAY QUE MANTENER LA CALMA

¿Tomar la cuarentena de forma positiva podría ayudar a reducir trastornos como el estrés?

Absolutamente, el estrés es una respuesta del organismo ante la percepción de una amenaza y funciona para sobrevivir porque efectivamente te pone en alerta y tienes reacciones muy rápidas. La diferencia entre un humano y un animal es que el humano puede decidir sobre esta percepción. Tú puedes ver esta situación como una amenaza o como una oportunidad de crecimiento. Si la percibes como una oportunidad, inmediatamente tu estrés baja, dependerá de cómo percibas esta cuarentena. Si la ves como una medida de fuerza en la que se te obliga a estar encerrado o si lo tomas como un acto voluntario en el que tú mismo estás decidiendo cuidar a los tuyos.

Además el aislamiento se lleva en casa, la mayoría de personas tiene ciertas comodidades a su disposición y los que no, reciben apoyo del Gobierno.

Exacto, por eso hay que mantener la calma y dejar de dramatizar. Escucho que se habla mucho acerca de los efectos psicológicos del aislamiento social. Es cierto que hay investigaciones pero no han sido hechas en base a las condiciones de hoy. Estamos aislados sí, pero en casa, con Netflix, Skype, Internet, celular, con la libertad de salir aunque sea 5 minutos a comprar productos básicos de primera necesidad. Por supuesto que hay personas que tienen historia de inestabilidad emocional y en ellos estas condiciones se van a exacerbar pero no por la cuarentena sino por los antecedentes clínicos. Lo mejor es estar calmados para poder ayudar a esas personas que la tienen más difícil.

DATOS:

Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, el psicólogo Javier Echevarría realiza el programa Acompañándonos con empatía transmitido en vivo a través de Facebook , de lunes a domingo a las 6:00 p.m.

“En las sesiones compartimos libros, analizamos cuentos, reforzamos el mantra de esta consigna que debemos repetirnos todos los días para afrontar esta situación difícil para aprender y aportar. Cada quien encuentra el camino, algunos lo encuentran en redes, otros en WhatsApp, otros con la familia, la idea es ir conociendo qué aprendo y qué aporto. Estos dos verbos harán más llevadera la cuarentena”, sostuvo Echevarría.