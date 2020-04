Nos encontramos en tiempos difíciles. La incertidumbre crece cada día más a medida que se extienden los días de cuarentena. Son días en los que debemos mantener distancia con las personas que más queremos. Pero a su vez, son días en los que algunos están perdiendo sus empleos o fuentes de ingresos y otros viven con una expectativa constante ante cualquier cambio.

Es normal que ante esta coyuntura el miedo, el estrés o la ansiedad aparezcan. Sin embargo, y la buena noticia, es que es posible aprender a gestionar las emociones de tal manera que aquello que hoy nos reta y se nos dificulta, pueda convertirse en una oportunidad que aporte y genere mejores resultados en nuestras vidas. Perú21 conversó con Ricardo Barrera, coach en PNL (Programación Neurolingüística), quien nos brindó algunos conceptos que deberíamos tener en claro para afrontar lo que estamos viviendo.

“Ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones: como peruanos, a lo largo de nuestra historia y en diferentes escenarios, hemos demostrado ser disruptivos y que podemos hacerle frente a la adversidad. Hoy mi invitación es que hagamos eso, para ello necesitamos comprender que no es fácil, pero que sí es posible”, indicó Barrera.

El especialista explica también que el estrés o la ansiedad aparecen cuando algún agente externo (evento, circunstancia o incluso una persona) que esté fuera de nuestro control supera alguno de los umbrales de nuestros sentidos y esto lo interpretamos como una amenaza (esta interpretación puede ser consciente o inconsciente). Producto de ello se genera una emoción que por lo general es el miedo.

“El miedo es algo natural, y se puede aprender a usarlo a nuestro favor; lo que no estaría bien es que por miedo tomemos decisiones importantes o que permitamos que nos controle (aquí es donde aparecen los cuadros de estrés o ansiedad). Por lo general, cuando alguien tiene miedo es porque siente que algo lo está amenazando y, si nos damos cuenta, no es algo que realmente esté sucediendo; es quizá, un alto grado de expectativa o incertidumbre frente a una o diferentes posibilidades, pero que no necesariamente son una realidad en estos momentos”, explicó.

Para reconocer el miedo con mayor claridad, el especialista propone que intentemos responder las siguientes preguntas:

¿Qué me está ocurriendo en estos momentos? ¿Que me genera miedo/estrés o ansiedad?

¿Estoy interpretando este evento, situación o persona como una amenaza?

¿Realmente es una amenaza para mí o existen otras maneras diferentes de resolver esta situación?

“Todo proceso de cambio y adaptación es retante e incómodo, dado que debemos salir de nuestra zona de confort y desarrollar habilidades nuevas. Normalmente, la curva de aprendizaje toma entre tres a seis meses, sin embargo, cada persona es diferente y cada uno tiene su propio aprendizaje”, sostuvo el coach.

Entonces, explica Barrera, si se responden estas preguntas pero aun así no se logra observar una nueva oportunidad o reconocer aquello que representa una amenaza, la sugerencia es buscar algún tipo de apoyo profesional, que permita explorar con mayor detenimiento y profundidad lo que le sucede a uno.

Comparte las siguientes recomendaciones que pueden ayudar a manejar tus emociones y hacerle frente al estrés o la ansiedad:

Lleva una agenda con actividades diarias y semanales (tanto obligaciones laborales y/o de casa, como de entretenimiento).

Busca tener una actividad física de al menos 25 minutos (Puede ser buscando tutoriales en las redes sociales, actividades de limpieza o jugar con los niños).

Practica meditación, yoga o ejercicios de respiración. Al respirar, oxigenamos el cuerpo y podemos soltar las expectativas e incertidumbre, dándonos la sensación de armonía o paz.

Escucha tus canciones favoritas, cántalas y/o báilalas, así tendrás una mejor disposición en tu día y un mejor ánimo.

Cada vez que sientas estrés, miedo o ansiedad, toma un lápiz o un papel y escribe lo que consideras que está despertando esta sensación de amenaza en ti, busca reconocerlo y cuestiónate si es real o no.

