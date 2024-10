Feriados de noviembre, diciembre: ¿Cuántos descansos podrías tener en lo que resta del año?

Muchos se preguntan cuándo serán los próximos días festivos en los que podrán descansar o aprovechar para viajar. Solo quedan dos meses para que termine el año: noviembre y diciembre. A continuación, te dejamos la lista de los feriados restantes que quedan para el 2024.

¿El 31 de octubre será feriado o día no laborable ?

El 31 de octubre del 2024 no es feriado ni día no laborable; hasta el momento el Gobierno del Perú no ha anunciado ningún cambio respecto a la fecha. Con respecto al Señor de los Milagros aun quedan dos recorridos que serán los días lunes 28 de octubre y 1 de noviembre, que coincide con el primer feriado del mes.

¿Qué feriados quedan en Perú durante el 2024?

Día de Todos los Santos: Viernes 1 de noviembre.

Días no laborables para el sector público y privado en Lima Metropolitana y Callao: Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre.

Inmaculada Concepción: Domingo 8 de diciembre.

Batalla de Ayacucho: Lunes 9 de diciembre.

Navidad: Miércoles 25 de diciembre.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Aunque en ambos días se puede descansar, toma nota sobre las diferencias:

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.

