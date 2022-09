¿Cuál es el riesgo para una empresa si ocurriera un evento catastrófico?

Perú es un país expuesto a una serie de desastres naturales dada la alta eventualidad de movimientos telúricos, lluvias torrenciales, sequías, entre otros eventos catastróficos. Las consecuencias a este tipo de eventos no solo generarán dolor y zozobra entre la población, sino que los daños materiales perjudicarán las operaciones y la economía de compañías, algo que pone en peligro los trabajos de miles de peruanos.

“Según uno de los últimos reportes de Lloyd’s, Lima tiene la probabilidad más alta de tener un evento sísmico de gran magnitud y, de hecho, es una de las peores ciudades sísmicas con alta probabilidad de ocurrencia de un terremoto”, comentó Diego Monsalve, LACIS Head of Risk Consulting & Analytics + ART Solutions de Lockton. El experto señaló que, ante un evento de tal magnitud, las pérdidas serían cuantiosas para aquellas compañías que no se hayan protegido correctamente ante estas catástrofes.

Algunos factores de riesgo son mundiales como el deterioro del cambio climático en los últimos años, pero también se deben tomar en cuenta factores a nivel nacional como un eventual Fenómeno del Niño, el silencio sísmico acumulado, entre otros.

Protección a empresas

Ante los siniestros la mejor respuesta es la prevención, y esto es algo que los expertos de Lockton tienen claro pues vienen promoviendo la necesidad que tienen las empresas de complementar los seguros tradicionales con una cobertura a medida que proteja sus activos y el daño económico consecuencial como producto de una catástrofe.

Los seguros paramétricos se pueden contratar para cubrir el exceso o escasez de lluvias como ocurre con el Fenómeno del Niño. En el proceso, se emplea data satelital que acumulan el histórico de los últimos 25 años para analizar, por ejemplo, el comportamiento de los milímetros cúbicos de agua que cayó en esa zona. De acuerdo a eso, se parametriza haciendo una correlación con los daños experimentados en el pasado, si es que el cliente lo tuviese. En el caso de terremotos se emplean modelaciones catastróficas que simulan diferentes escenarios y magnitudes para analizar cómo estos tipos de terremoto influiría en el portafolio de los activos de una empresa y calcular las pérdidas máximas probables.

Lo interesante de estos seguros, señala Monsalve, es que no tienen exclusiones que podría tener, por ejemplo, un seguro tradicional, cubriendo los sublímites que puede tener una póliza o incluso hasta los deducibles. Esto quiere decir que si una empresa pierde US$ 500 millones y esto es cubierto por su póliza tradicional, aun así, le quedaría un deducible de US$ 5 millones. Este se cubriría adquiriendo un seguro paramétrico y así la compañía estaría protegida en su totalidad.

Cuestión de prevención

A nivel Latinoamérica, este tipo de seguros tienen muy buena acogida y han hecho que Lockton se convierta en el bróker con mayor colocación paramétrica en la región. Además, las empresas que adquieren estos seguros y analizan la totalidad de sus programas no solo están bien protegidos, sino que también pueden ahorrar en los montos de póliza que pagan con los seguros tradicionales.

Diego Monsalve indica que, a comparación del resto del mundo, en el Perú, aunque se está evolucionando, aún existe una falta de educación con respecto a la prevención y protección ante este tipo de catástrofes. “Cuando el tema político y económico es complicado, las empresas suelen prescindir de los seguros para tratar de ahorrar ciertos gastos, pero no prevén a futuro.”

Lamentablemente, nuestro país está expuesto enormemente al tema de catástrofes, y esa es una situación que debe alertar al empresariado para cubrirse de grandes pérdidas. “No porque no haya sucedido, no significa que no vaya a pasar”, concluyó.

