Cronología del caso de Alan García

El Poder Judicial ordenó hoy la detención preliminar del dos veces ex presidente Alan García por su relación con la empresa Odebrecht. Asimismo, era investigado por el despacho del fiscal del equipo especial Lava Jato y los aportes de la compañía brasileña a su campaña presidencial del 2006.



En plena intervención policial el ex mandatario pidió un momento para volver a su habitación, en donde decide dispararse en la cabeza. Luego de ser internado en el hospital Casimiro Ulloa, Alan García fue declarado muerto.



A continuación, una cronología de las investigaciones antes presentadas:

El 6 de marzo del 2017: La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato anuncia la presentación de una denuncia contra el ex presidente Alan García, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plascencia por el caso de la concesión del metro de Lima.

El 31 de Marzo 2017: Alan García pasa a la condición de investigado en el caso de los presuntos sobornos que entregó Odebrecht por la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.

El 14 de noviembre del 2017: García Pérez niega haber sido contratado como conferencista por Odebrecht y asegura que sus ingresos fueron investigados a nivel del Ministerio Público y el Congreso.

El 28 de febrero de 2018: Jorge Barata declara ante fiscales peruanos que en el año 2016 le entregó US$ 200 mil al Partido Aprista para la campaña electoral.



El 10 de junio de 2018: Fiscal José Domingo Pérez abre investigación preliminar contra Alan García por supuesto delito de lavado de activo por el caso Odebrecht.



El 17 de noviembre de 2018: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex mandatario. Horas después se asila en la residencia de la embajada de Uruguay alegando persecución política.



El 3 de diciembre de 2018: El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, anuncia en conferencia de prensa de que su Gobierno no le concederá el asilo diplomático al ex presidente al considerar que no existe persecución política en su contra y que en el Perú hay autonomía de poderes.



El 12 de abril de 2019: Fiscalía solicita impedimento de salida del país de ex secretario personal Luis Nava Guibert y de su hijo por supuesta recepción de dinero de Odebrecht.