Critican a alcalde de Chiclayo por ostentosa ceremonia de juramentación

El alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, asumió hoy sus funciones en medio de críticas por la ostentosa ceremonia para su juramentación, pese a que la comuna atraviesa una crisis a raíz de la desarticulación de la organización criminal 'Los Temerarios del Crimen', que encabezaría su antecesor, David Cornejo.

Para el acto se desplegó una alfombra roja desde la puerta de la catedral de Chiclayo hasta el interior del palacio municipal. En la entrada había mujeres con trajes de la cultura Moche y dentro del local tocó una orquesta de cámara, y hubo servicio de catering. Un fuerte contingente de seguridad veló por la integridad de la flamante autoridad.

Las imágenes provocaron críticas en las redes sociales. Ante ello, la regidora oficialista Felipa Orosco aseguró que junto a otros colegas de Podemos por el Progreso del Perú (PP) aportaron para el evento de forma voluntaria. “No ha sido una ceremonia pomposa, porque cada uno ha dado de su bolsillo S/250”, dijo. El concejal Pedro Ubillús, también del oficialismo, señaló que “yo no sé nada, a mí no me han pedido (dinero)”.

El regidor Andrés Calderón (Fuerza Popular), por su parte, lamentó que, a pesar de la crítica situación del municipio, el evento haya sido de tal magnitud. “Esta ceremonia está fuera de contexto... Tenemos que ver de dónde ha salido el dinero y cuánto se ha invertido”, dijo.

El alcalde Marco Gasco, en tanto, evitó dar detalles sobre los gastos de la ceremonia a la prensa y solo señaló: "Pregunten cosas más importantes".

MÁS CRÍTICAS

Marco Gasco, además, es cuestionado por nombrar como gerente del Centro de Gestión Ambiental a Walter Pérez, un ex funcionario del municipio de Lambayeque investigado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado. Por ello, suspendió su nombramiento.

DATOS

- El ex alcalde David Cornejo cumple 36 meses de prisión preventiva porque la mafia que supuestamente encabezaba se enquistó en el municipio en los cuatro años de su gestión. 



- Su antecesor, Roberto Torres, está preso por liderar una red criminal.