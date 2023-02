El 18 de febrero de cada año, se celebra el Día Internacional del Síndrome del Asperger, un trastorno neurobiológico que impide el desarrollo normal de las habilidades sociales. Ante ello, Cristian Braga Del Águila, quien tiene el síndrome de Moebius y Trastorno de Espectro Autista (TEA) nos comparte su historia desde Tarapoto , San Martín.

Cristian Braga Del Águila es diseñador gráfico y caricaturista por convicción. Su gusto por la historia y el arte generó que publicara sus propias historietas en un diario de su localidad.

El artista compartió con Perú21 cómo es vivir con síndrome de Asperger y Moebius en el Perú.

El Asperger y Moebius nunca fueron impedimento para llevar una vida plena y feliz, ya que el síndrome afecta la capacidad física, pero no psíquico de la persona. Además, el Moebius no es una enfermedad, sino un síndrome con el que naces y que no existe ningún tratamiento en la actualidad.

Actualmente, Cristian trabaja como caricaturista en un periódico de su localidad, Diario Voces. Incluso, en la pandemia, creó su propio canal de Facebook ‘Conversando con la Historia’ en donde tiene el propósito de promover la cultura en la sociedad: “para no cometer los mismos errores como país en un futuro”.

¿Cómo es vivir con Asperger?

Algunas personas no logran adaptarse con esta condición, pero yo sí lo hice. Ahora soy un profesional, tengo un trabajo, un emprendimiento y me está yendo bien en todo. Incluso se nos puede dificultar socializar con las personas, pero ya superé eso.

¿Qué les dirías a las personas con TEA?

No se decepcionen ante su condición. Utilicen sus talentos para destacar en la sociedad; también para divertir o educar a la gente. No se den por vencidos, no se rindan.

“Usen sus talentos para sobresalir en la sociedad a pesar de nuestra condición”.

Cristian Braga junto a sus compañeros en la Escuela Superior de Tecnología - SENATI. (Foto: Facebook)

Familia y sueños

Cristian sigue con pasos firmes en su lucha por sus sueños, pues esperar seguir capacitándose en su carrera y aprender animación digital: “quiero que mis historietas cobren vida”.

En ese sentido, para el caricaturista, la familia es un eje principal para el desarrollo de las personas con trastorno de espectro autista. “Mi familia me ha ayudado de muchas maneras, económicamente, moralmente, psicológicamente. Me dieron ánimos para que no me rinda”, revela Cristian Braga Del Águila.

Cristian junto a su mamá Cristina Del Águila Arévalo y su hermano menor en su casa de Tarapoto, San Martín.

¿Cómo afecta el síndrome de Moebius?





El síndrome de Moebius se caracteriza por parálisis facial, no puedo sonreír, mostrar tristeza o enojo. Pero esto no me impide mostrar mis emociones.

También se caracteriza por la torpeza motora, tanto en las manos como en los pies. “No puedo saltar, ni correr rápido. Tampoco no puedo escribir en la computadora con todos mis dedos como lo hacen los demás, pero si puedo escribir presionando una tecla a la vez”.

Cristian Braga con sus bocetos de caricatura.

Cabe señalar que desde el 2014, el Síndrome de Moebius está reconocido por el Ministerio de Salud en la lista de enfermedades raras y huérfanas.

