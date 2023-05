Luego que Vanessa Cachique cambiara su versión ante la prensa y acusara al padre de su hijo de ser el autor intelectual del crimen del menor en Iquitos, ahora este habría desaparecido.

Según informa ATV Noticia, el suboficial del Ejército Jesús Bautista está como no habido luego que fue denunciado ante la prensa nacional que tuvo que ver en la muerte de su propio hijo.

Los familiares de la madre no quisieron declarar a la prensa, pero dijeron que también creen que Bautista es culpable en el crimen del bebé.

La Fiscalía volverá a citar a ambos padres para esclarecer lo que ocurrió con el menor.

Como se recuerda, la madre acusó a su expareja y aseguró que cometió el crimen porque este no quiere pagar manutención.

“Tú has planeado esto para que no me des la pensión de tu hijo, yo le dije así de frente (...) yo digo que él ha hecho eso (mandar a dos personas para que asesinen al menor), para ir con tu mujer en Lima (...) Yo sé que tú lo has matado, para que no me des la pensión”, declaró a Latina.









