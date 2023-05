Un giro inesperado. La mamá del bebé de 11 meses que fue apuñalado en Iquitos ahora acusa al papá del menor de estar detrás del horrendo crimen.

En declaraciones a Latina, Vanessa Cachique dijo que luego del ataque contra el menor acusó al padre, Jesús Bautista, de ser el autor intelectual del crimen y que él solo respondió “por qué hablas así”.

“Tú has planeado esto para que no me des la pensión de tu hijo, yo le dije así de frente (...) yo digo que él ha hecho eso (mandar a dos personas para que asesinen al menor), para ir con tu mujer en Lima”, dijo.

Vanessa reveló que hubiese querido ser ella a quien asesinen.

“Por qué no me mataste a mí, me odias tanto por darte un hijo, me hubieses matado. Hubieses pagado conmigo tu rabia, tu cólera. Venía a mi cabeza un montón de cosas, Jesús tiene algo que ver con mi hijo, él lo mandó a hacer eso, me decía de la plata. Él dice que es mi dolor, pero yo lo siento acá... Él me dijo que no quería hacerse cargo, me dijo que me ayudaba para abortar”, manifestó.

“Yo sé que tú lo has matado, para que no me des la pensión”, agregó.

Bautista, en respuestas a las acusaciones, mantuvo su postura de que el ataque se debió a un intento de robo.

En estos tiempos, se entiende su dolor, me acusan del hecho, está acusando también a los doctores. Fue un asalto. Vanessa ha dicho muchas cosas, pero no he tenido tiempo de ver televisión, como madre y padre buscar los responsables, es entendible”, dijo.





Nueva hipótesis

La Policía Nacional del Perú se encuentra manejando una nueva hipótesis en el caso del menor que murió apuñalado en la región de Iquitos, luego de que sus padres declararan a las autoridades lo que ellos sostienen que sucedió en dicho crimen. Los progenitores manifestaron inicialmente que se trató de un robo, pero habría contradicciones.

William Arce, jefe de la Depincri Iquitos, señaló con relación al hurto: “No se descarta. Se está viendo un nuevo horizonte. En un primer instante, se vio por un asalto, posteriormente se está viendo ciertas reconstrucciones y se están viendo nuevas hipótesis”.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra los padres del bebé, debido a que encontraron algunas contradicciones en sus declaraciones. Se espera que con sus versiones se pueda aclarar lo sucedido con el infante de 11 meses.





