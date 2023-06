Este lunes 5 de junio, el distrito limeño de San Miguel se conmocionó por el asesinato a disparos de un empresario en plena vía pública. La razón, la negativa del hombre a pagar cupos. Lejos de volverse una situación que cause sorpresa, hechos de esta naturaleza parecen introducirse lenta y peligrosamente en nuestra cotidianeidad.

Y es que el caso de Rolando de la Peña Flores es uno de los muchos más que diversos medios de comunicación informan día a día. Personas acribilladas o dejadas muertas en descampados son muchos en varios puntos, no solo de Lima, sino del país. Muchos ellos tienen cosas en común, son causadas por sicarios en temas relacionados a cobro de cupos, extorsiones o los denominados préstamos ‘gota a gota’.

“¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Es un amigo nuestro, y no es posible que no haya justicia (...). Se tiene que trabajar muy seriamente en este tema. Nuestros hijos también están en riesgo (...). Los vecinos de San Miguel venimos siendo extorsionados. Esto ya no es normal. Nosotros hemos tenido que salir a dar la cara ante esta situación porque hemos visto mujeres colombianas armadas”, reclamó una allegada de Peña Flores a Canal N.

Así pues, en el distrito de Ventanilla, el pasado 3 de junio se encontraron los cuerpos de dos hombres. Uno con el rostro totalmente desfigurado en la playa Bahía y el otro con un disparo en la sien que habría sido arrojado desde el cerro ‘Gorila’.

Esto solo una semana después de que un mototaxista de 45 años fuera ultimado por seis disparos cuando se encontraba conversando con su amigo en el interior de su vehículo en la zona de Pachacútec, en el mismo distrito. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos identifican a su víctima para acto seguido aproximarse para cometer el crimen.

Los préstamos informales, conocidos como ‘gota a gota’ son también una causa para que sicarios terminen con la vida de ciudadanos, tal como fue el caso de Ana María Arapa Nina, una mototaxista que fue asesinada por sicarios luego de que solicitara un préstamo de este tipo. La madre recibió disparos en el estómago que le causaron la muerte. Ocurrió también en Ventanilla.

En el asentamiento humano Las lomas de Ventanilla, donde la víctima lideraba una olla común, los vecinos se mostraron indignados ante el crimen de la mujer de 43 años.

Otro distrito afectado por la inseguridad es El Agustino, cuando el mismo 3 de junio se encontró un cuerpo sin vida en la ribera del río Rímac, una zona donde no hay cámaras de seguridad y la iluminación es escasa, lugar perfecto para este tipo de actos delincuenciales. Los vecinos exigieron más presencia de las autoridades en estos sectores.

También en Comas se vive esta realidad, en donde sicarios parecen actuar con total impunidad. También el 3 de junio, cuatro hombres en motos lineales irrumpieron en una fiesta y dispararon a quemarropa a los asistentes, dejando un saldo de dos fallecidos y ochos heridos. Pese a que el móvil del crimen no se ha determinado hasta este momento, la Policía baraja la posibilidad de un presunto ajuste de cuentas.

Matanza en Pachacámac

Uno de los crímenes más espeluznantes del 2023 se ejecutó en Pachacámac, un caso de sangre que habría sido ocasionado por una disputa por una cantidad de droga que uno, o más de los asesinados aquella noche, habría querido apoderarse, pasando sobre un jefe narco, según detallaron fuentes policiales.

La escena encontrada por la policía el pasado 27 de mayo era más que escalofriante: cuatro cuerpos estaban regados en la sala con varios impactos de bala. El mensaje que quisieron dar los sicarios que ejecutaron a estas personas era claro e intimidante.

Las autoridades que investigan el hecho de sangre creen que las víctimas tuvieron que ver con un “cierre” de droga con un narcotraficante de peso, quien ordenó que los ejecuten a todos en una lujosa residencia del fundo San Carlos Bajo, en el centro poblado rural de Santa Anita.

