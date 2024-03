¿Recuerda cuál era la situación del país, en junio de 2020, frente a los laboratorios que preparaban vacunas?

Había más de 200 prototipos de vacuna que se investigaban en diferentes fases. Había ocho vacunas que estaban en la última fase. Por la cantidad de muertos que había en el mundo, los países de alta vigilancia sanitaria (EE.UU. y europeos) decidieron dar autorizaciones temporales a las vacunas que presentaban suficientes pruebas. Nosotros advertimos de eso, pero acá en el Perú nos decían que no creáramos ‘falsas expectativas’. Recomendamos tener un portafolio de cuatro o cinco vacunas y firmar acuerdos, si no, los laboratorios no nos iban a tomar en cuenta.

¿Cuál fue su relación con el Minsa de Vizcarra?

La presión de la prensa llevó a que el ministro de Salud, Víctor Zamora, nos dé una cita. Se reunió con nosotros de manera virtual, se presentó, estuvo cinco minutos y nos dejó con su Comité de Expertos unos quince minutos más. Nunca más quisieron hablar con nosotros. Con la Cancillería sí se tuvo otro tipo de relación, nos preguntaban cosas, pedían recomendaciones y nos invitaban a reuniones. Pfizer envió una propuesta al Minsa, pero el ministerio nunca respondió. Se firmó un preacuerdo con AztraZeneca, pero nunca se reconfirmó.

¿Y qué decía el Comité de Expertos a todo esto?

El Comité de Expertos manifestaba a cada momento que ellos estaban demorando porque buscaban la mejor vacuna. Y nosotros les decíamos: ‘señores, la mejor vacuna no existe porque hoy existen prototipos de vacuna que se están investigando’. Entonces no podían decir que estaban buscando la mejor vacuna. Hoy día, años después, ya sabemos cuáles son las mejores vacunas.

¿Qué sabían de Sinopharm?

Jamás mencionaron a Sinopharm durante las reuniones. Se mencionó al final cuando justamente llega una delegación de China y dijeron ‘hemos hecho un acuerdo para comprar 38 millones de dosis’.

Cuatro años después, ¿cómo evalúa la actuación del Minsa de Vizcarra?

Lo digo con toda franqueza, el Comité de Expertos del Minsa, como ellos se llamaban, sacaban pecho, pero para mí eran un desastre. Totalmente ineficiente y con total desconocimiento,ideologizado, porque ellos querían resolver todo con COVAX, una iniciativa de Naciones Unidades teóricamente extraordinaria, pero si solo hubiéramos firmado con COVAX nunca hubiésemos vacunado a los peruanos.