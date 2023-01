Nueva medida para la salud de los peruanos. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el primer día del 2023 (1 de enero) se inició la aplicación de la vacuna bivalente contra la COVID-19, la cual fue aplicada al personal sanitario de diez hospitales de Lima.

“Tenemos casi 552,960 dosis de vacunas y en esta primera etapa vamos a vacunar al personal de salud... Es a la primera línea a la que vamos a intervenir”, anunció en ese momento la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. También informó que para la quincena de enero llegaría un nuevo lote de estas vacunas.

Gutiérrez detalló que para la aplicación de esta vacuna, el personal de salud debe contar con las 4 dosis previas. Hasta el mes de marzo, el país contará con cerca de 13 millones de dosis que también se aplicarán a personas con comorbilidades y adultos mayores.

¿QUÉ ES LA VACUNA BIVALENTE?

Esta vacuna contiene dos antígenos diferentes: uno de la cepa Covid-19 original, detectada en Wuhan, y el otro de la variante Omicrón BA (BA4 y BA.5). Esta vacuna no solo evitaría hospitalizaciones, ingresos a las unidades de cuidados intensivos y muertes, sino que, también podría frenar la transmisión de la enfermedad o la infección asintomática.

Vacuna bivalente en Perú: así se lleva a cabo la aplicación en personal de salud. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC)

¿Para qué sirve la vacuna bivalente?

La directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, explicó que la vacuna bivalente proporciona una respuesta inmunitaria ampliamente protectora contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5.

Indicó que si bien el país aún no cuenta con estas dosis, el Gobierno está en conversaciones con los laboratorios Pfizer y Moderna para su pronta adquisición. “Eso está en casi 95%. Todavía no tenemos fecha de confirmación, pero quiero decirle a los ciudadanos que ya está asegurado que vamos a tenerla para inmediatamente, cuando llegue, se aplique. No va como una quinta dosis, es como una dosis adicional de refuerzo”, señaló.

Tenga en cuenta

Las vacunas bivalentes incluyen un componente de ARNm de la cepa original del COVID-19 y un componente de ARNm común entre los linajes de las variantes de Ómicron BA.4 y BA.5.

En Perú hay 21′102,136 personas con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

Miraflores: Lanzan plan verano saludable