El ministro del Interior, José Elice , informó que en las últimas 24 horas se han intervenido un total de 6.593 personas en todo el país por infringir las medidas sanitarias en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Acerca del control de las medidas por restricción de la pandemia, solo en las últimas 24 horas se ha intervenido a un total de 6.593 personas en el país, en el marco de los operativos que realiza a diario la Policía Nacional del Perú”, precisó el titular del Interior en conferencia de prensa.

Asimismo, detalló que en lo que va del 2021 la PNP ha aplicado 404.214 multas a personas que cometieron infracciones como transitar por la calle en horario no permitido y sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar mascarilla, no portar el DNI y no respetar el distanciamiento social.

“Frente a estas cifras hacemos un nuevo llamado, una nueva exhortación a la ciudadanía a cumplir las normas establecidas en la lucha contra la pandemia que nos involucra a todas y a todos, sin excepción. No cumplir estas medidas nos acerca al peligro de contagiarnos y contagiar a quienes queremos”, finalizó.

Fiestas COVID-19

Hasta el 23 de abril, la Policía Nacional informó que más de 13 mil personas han sido detenidas por participar en reuniones sociales clandestinas en todo el país en medio de la pandemia del COVID-19.

Según información del Centro de Operaciones Policiales (Ceopol) de la Policía Nacional, en enero de este año hubo 3.960 detenciones en “fiestas COVID-19” a nivel nacional, mientras que en febrero se registraron 4.363, en marzo 3.176 y el número preliminar en abril ascendió a 1.659.

