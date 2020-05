Triste situación. Una madre de familia durmió con el cadáver de su bebé al no contar con dinero para poder enterrarlo en medio de la pandemia del coronavirus en el distrito de Paucarpata, en la ciudad de Arequipa.

Nati Pinto (21) contó a Exitosa Noticias que debido al COVID-19 fue despedida de su trabajo y tampoco recibió bono ni canasta del Estado.

El bebé de cuatro meses falleció el último jueves por una infección, según señaló su madre.

"Ayuda, no tengo plata. Actualmente el bebé sigue en la misma cama. No me ha tocado ningún bono ni canasta”, indicó.

SOLIDARIDAD

Finalmente, la mujer se acercó a la Municipalidad de Paucarpata, en donde encontró la ayuda necesaria ya que le cedieron un terreno para enterrar a su bebé y tras gestiones, una funeraria de la zona donará un cajón de entierro.

Madre de familia duerme con cadáver de su bebé en Arequipa. (Video: Exitosa)

