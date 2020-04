El coronavirus entró con fuerza en el país y con el paso de los días, pese a la extensión de la cuarentena, parece que no tiene intenciones de frenar su avance. Ninguna región se ha salvado, el COVID-19 ha golpeado a todas. Sin embargo, las zonas altoandinas tienen cifras que no son tan alarmantes y en la mayoría de ellas no ha ocurrido fallecimientos.

Puno es una de las regiones en las que el virus ingresó mucho después que en otras. Recién el 7 de abril se reportó su primer caso: Una turista mexicana que estaba alojada en un hotel. Esta región sorprende por el escaso avance del mal. La Dirección Regional de Salud reporta 99 casos, 48 de estos son de la misma ciudad de Puno en donde recién ayer se reportó el primer fallecido.

La geografía y las bajas temperaturas hacían pensar que esta región podía registrar un alto índice de casos. No ha sido así; es uno de los departamentos que más ha resistido. Puno está ubicado a una altitud de 3,827 m.s.n.m.

CIUDADES DE ALTURA

Huancavelica (66 casos), Apurímac (75), Ayacucho (80), Pasco (95), Cusco (203) y Junín (373) cuentan, en total, con diez fallecidos, una tasa baja. Todas estas regiones tienen algo en común con Puno. La altitud. ¿Tendrá esto algo que ver con la tasa de contagios y de fallecidos?

Esto se repite en Ecuador. Según el reporte del último martes del Ministerio de Salud Pública, la provincia de Guayas, con su capital Guayaquil, ubicada al nivel del mar, es la que presenta la más alta cifra con 10,200 casos. Mientras que en Quito, a 2,850 m.s.n.m., en la provincia de Pichincha, tiene 1,205 pacientes COVID-19.

En Bolivia, en tanto, las autoridades sanitarias han reportado solo 1,053 casos en todo el país y 55 fallecidos.

HIPÓTESIS BAJO ANÁLISIS

Según un ensayo publicado en la plataforma PubMed Central, que agrupa información de revistas biomédicas en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., la altura podría ser la explicación para el poco avance de esta enfermedad en países con esta característica, y citaron los casos de Bolivia y Ecuador (Quito).

El informe señala que “la razón de la disminución de la gravedad del brote global de COVID-19 a gran altitud podría relacionarse tanto con factores ambientales como fisiológicos”. Los expertos apuntan a que las condiciones como la sequedad del aire, el drástico cambio de clima durante el día y los altos niveles de radiación ultravioleta, influirían en el grado de capacidad del microorganismo para producir una enfermedad.

EN PERÚ MARCAN DISTANCIA

Para el infectólogo y epidemiólogo Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), es muy prematuro afirmar que exista una asociación entre la altura y la poca cantidad de casos de coronavirus en algunas regiones. “La epidemia es muy corta, el conocimiento de este virus aún está en construcción”, dijo.

Sostiene que esto solo está a nivel de sospecha y no se ha demostrado nada porque no se han efectuado experimentos. Con el tiempo se podría confirmar o descartar. Incluso, señaló que también se podría analizar el tema genético, pero una vez que se frene el avance de la pandemia.

Para el infectólogo Ciro Maguiña, docente de la Universidad Cayetano Heredia y vicedecano nacional del CMP, las bajas cifras antes mencionadas se deberían solo a que la gente de la sierra acató con mayor responsabilidad el aislamiento.

