La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reúne esta tarde con los gobernadores regionales a fin de abordar temas relacionados a la pandemia del COVID-19, las nuevas restricciones y la reactivación económica.

Servando García, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, informó que a la reunión asistirán los miembros del Consejo Directivo y los presidentes de las mancomunidades para tratar temas de salud publica y económicos, como la inversión en la agricultura e infraestructura vial, y mejorar la comunicación entre las regiones y el gobierno central.

“Tenemos que priorizar la compra de la vacuna lo antes posiblemente solamente así vamos a poder activar el tema económico al interior al país, estamos muy preocupados por la lucha contra la pandemia y la reactivación económica”, expresó en Canal N.

Agregó que “el coronavirus tiene que encontrarnos haciendo un trabajo articulado, nosotros estamos promoviendo potenciar el primer nivel de atención y el diagnóstico temprano”.

En tanto Carlos Rúa, gobernador de Ayacucho, hizo un llamado a las autoridades del sector de Salud, para que atiendan la crisis sanitaria en dicha región. “Desde el año pasado no han visitado a nuestra región”, refirió.

Ahora | La presidenta del Consejo de Ministros, @VBermudezV, y titular del @MidisPeru, se reúnen con gobernadores regionales (@ANGRPERU) para programar medidas vinculadas a la emergencia sanitaria y la reactivación económica. pic.twitter.com/1gMOjmAO1k — Consejo de Ministros (@pcmperu) January 16, 2021

Por su parte Juan Tonconi, gobernador regional de Tacna, se mostró disconforme con las restricciones aplicadas en su sector, que se encuentra con alerta muy alta de contagios según el Ejecutivo.

“Como gobernador regional no he sido consultado, no se está concertando, caso contrario ocurría antes, pero hoy le escribes a los ministros y ya no contestan, yo sugeriría al gobierno central que coordine más con las autoridades locales y regionales”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse