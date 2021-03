La digitalización emprendida en 2020 por los comercios peruanos, como respuesta a la llegada de la pandemia del Covid-19 les permitió reducir el impacto de la última cuarentena dispuesta por el Gobierno en las regiones con riesgo extremo, según cifras de la compañía de soluciones tecnológicas Niubiz.

El registro de transacciones durante la primera quincena de febrero indica que se generó una caída del 21% en el volumen total de ventas de comercios, cifra bastante menor al 73% de contracción registrado durante los primeros quince días de la cuarentena decretada durante el 2020.

“Este resultado es un balance entre la caída de 21% en las ventas del canal físico, durante los 15 días mencionados, y el aumento del 14% en las transacciones realizadas a través del canal de comercio electrónico”, detalló Gonzalo Caillaux, gerente de la División Corporativa de Niubiz.

Precisamente, el comercio electrónico fue clave para mitigar el alcance del impacto de las nuevas restricciones. Así, durante la primera quincena de la actual cuarentena solo el 29% de comercios registró una caída fuerte en sus volúmenes de venta (hoteles, restaurantes, etc), mientras que el 40% de comercios experimentó apenas un impacto marginal (estaciones de servicio, telecomunicaciones, entre otros) y el 31% no vio afectado su volumen de ventas (tiendas mayoristas, farmacias, etc).

“Antes de la pandemia, cerca del 12% del total de ventas transaccionadas por nosotros se realizaba por comercio electrónico. A diciembre del 2020, la cifra había crecido hasta 36% y, en la primera quincena de la última cuarentena, ya superó el 50% de lo procesado”, detalló Caillaux.

Por ejemplo, en categorías como las de entretenimiento, electrodomésticos y telecomunicaciones, la participación del comercio electrónico se elevó hasta más del 80% durante el periodo de análisis. Respecto a los días previos al aislamiento focalizado, las tiendas por departamento son las que experimentaron el mayor crecimiento del uso del comercio electrónico, incrementando en 41% la participación de este canal en el total de sus ventas.

Del mismo modo, tras el anuncio del periodo de cuarentena focalizada, el ticket promedio de venta online también experimentó un crecimiento. Mientras el ticket promedio rondaba los S/148 antes de las restricciones, el anuncio del Gobierno se tradujo en un incremento inmediato hasta los S/163. Al cierre de la primera quincena de la cuarentena, la cifra continuó creciendo hasta los S/170.

