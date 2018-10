Los magistrados de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia anularon la sentencia el ex dirigente aimara y actual candidato al Gobierno Regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, quien había sido condenado a 7 años de prisión dictada en dos instancias por liderar las protestas del 26 de mayo del 2011, revuelta conocida como el ‘Aymarazo'.

Aduviri Calisaya, quien está en la clandestinidad desde diciembre, dijo que a un medio local que recibe con calma la decisión y que la sentencia en instancias de la Corte Superior de Justicia de Puno, no tenía ningún medio probatorio.

“Hoy podemos decir que se equivocaron, me perjudicaron por ocho años, me alejaron de mi familia, no tuve estabilidad laboral, fue un proceso con injerencia política y económica, estoy a la espera de la notificación electrónica”, añadió.

INSTANCIAS



En primera instancia, el 18 de julio de 2017, fue condenado como autor mediato de la comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de delitos contra la paz pública y en la forma de disturbios. En segunda instancia, el 19 de diciembre de 2017, se resolvió confirmar la sentencia de primera instancia.

La audiencia de lectura de sentencia, se cumplió con presencia del abogado del imputado, Carlos Mesías Ramírez y del Procurador Público José Justiniani Fernández, abogado delegado de la procuraduría pública del Ministerio del Interior y sin la presencia del Fiscal Supremo.

NUEVO JUICIO



La casación fundada fue firmada por los jueces, San Martín Castro, Chávez Mela, Principe Trujillo, Barrios Alvarado y Sequeiros Vargas

Aduviri, sin embargo, no ha sido absuelto, solo se ha ordenado realizar un nuevo juzgamiento.

