En medio de un espeluznante panorama en torno al feminicidio en nuestro país, una reciente resolución de la Corte Superior de Justicia de Tumbes viene generando indignación por liberar al feminicida Carlos Humberto Bruno Paiva (43) , sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de feminicidio .

A fines del año pasado, la Corte Superior de Justicia de Tumbes sentenció al sujeto por haber quemado y provocado el fallecimiento de su conviviente Mirasol Álvarez Rivera (27).

Perú Jiménez La Rosa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes , se pronunció en torno a la resolución argumentando que el Ministerio Público no ha mostrado pruebas suficientes en contra del supuesto responsable de ocasionar la muerte a su ex pareja.

"La sentencia en primera instancia se ha fundamentado en las versiones de terceros, no existen testigos del delito y lo que es más, la misma agraviada, en presencia del fiscal, relató que el hecho ha ocurrido en circunstancias en que se encontraba quemando basura en el corral" , expresó el magistrado a RPP.

El magistrado también se refirió al Defensor del Pueblo y la enfermera Ketty Mori Cruz señalaron en audiencia que la afectada manifestó haberse quemado por sí misma cuando rociaba gasolina y prendía fuego.

PRIMERA INSTANCIA



Jiménez La Rosa indicó que se consiguió probar que la víctima falleció por contacto con el fuego y que se acreditó que este hecho causó su muerte.

"Pero no se ha podido vincular al procesado con la muerte de la agraviada. Además, la posición de la Fiscalía es que no se han recogido testimonios que hayan sido corroborados. Testigos refieren que terceras personas no identificadas han dicho que el marido fue quien la quemó", expresó el juez.