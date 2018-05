Luego de tres días de audiencia, el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Christian Azabache, dictaminó 24 meses de prisión preventiva para cinco de los seis detenidos por la red criminal denominada 'Los Corruptos de la UGEL Paita'. El Ministerio Público de Piura había solicitado 36 meses.

El magistrado señaló que no había elementos para configurar el delito de asociación ilícita, pero sí el de peculado, por el que serán procesados.

Los ex trabajadores de la UgelPaita detenidos son: Jorge Villegas Herrera, ex jefe de Gestión Institucional, Luis Urbina Clavijo, ex analista de sistemas; Fernando Chumacero Ríos, ex administrador, Jhonny Pantaleón Girón, ex asistente de informática y Germán Salazar Saavedra, ex técnico en informática en la UGEL Sullana.

En tanto, Pierina Gonzales Raymundo, ex responsable del área de presupuesto será investigada con comparecencia restringida. Según el juez, los colaboradores eficaces no la involucraron.