Ya está por cumplirse un mes desde que el país entero tuvo que acatar un aislamiento social obligatorio , dispuesto por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus . Solo el personal de salud, finanzas, abastecimiento de productos de primera necesidad y los periodistas poseen un permiso especial para poder circular en las calles.

A fin de evitar más casos de contagio entre la población que utiliza los diversos medios de transporte, Quálitas Perú, aseguradora mexicana con más de 25 años de experiencia a nivel internacional, brinda cinco consejos claves a los trabajadores que deben acudir a sus centros de labores durante el periodo de cuarentena.

1. Asegúrate de mantener limpias y desinfectadas áreas como el tablero, la guantera, las manijas, las puertas, los controles, la palanca, el freno de manos y, sobre todo, el volante, pues este es el lugar con más concentración de bacterias.

2. Valora el uso de tu automóvil y si lo utilizas evita compartirlo ya que es un lugar reducido donde fácilmente puedes contraer el virus.

3. No recibas nada del exterior como propagandas o productos, debido a que si una persona portadora interactúa contigo puede esparcir micropartículas en el aire, las cuales permanecen activas hasta por tres horas.

4. Si no es necesario no salgas de tu casa, ya que es uno de los lugares más seguros. Si por alguna emergencia llegas a hacerlo, es mejor que sea en un vehículo particular.

5. Si utilizas el transporte público para tu movilidad, toma todas las medidas sanitarias indicadas. Evita tocar las agarraderas, mantén la distancia recomendada de un metro entre pasajeros y usa gel antibacterial antes y después de abordar la unidad.

De esta manera, los trabajadores exceptuados del aislamiento social obligatorio pueden reducir el riesgo de contagio cuando se encuentran fuera de sus domicilios, pues su labor es fundamental para el funcionamiento de servicios básicos para la población.

