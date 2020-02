El Ministerio de Salud (Minsa) descartó que la mujer peruana de 72 años que murió en Los Ángeles, Estados Unidos haya muerto a causa del nuevo virus que azota la ciudad china de Wuhan.

La anciana falleció el pasado 17 de enero y sus restos fueron repatriados al Perú en un féretro, "cumpliendo con todas las medidas de seguridad y que no representan un riesgo para la trasmisión de alguna enfermedad”.

Esto encendió las alarmas de los peruanos, pues el Minsa indicó días atrás que la empresa de servicios Talma les había enviado el certificado de defunción de la mujer, en el cual indicada que la muerte fue a causa de “infección por coronavirus”.

Sin embargo se aclaró que no había posibilidad de contagio. “El traslado de los restos mortales de nuestra compatriota no generan algún riesgo de contagio a la salud pública por no tratarse del nuevo Coronavirus 2019-nCOV”, informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado hasta el momento mpas de 300 víctimas del virus originado en China.

