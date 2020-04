TOQUE DE QUEDA JUEVES Y VIERNES SANTO | CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 08 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 25 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,4 millones de casos de contagios en 191 países y más de 83 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 4 342 casos positivos de 39 599 pruebas realizadas y 121 fallecidos en el Perú.

El Colegio Médico del Perú estima que más de 100 médicos se encuentran infectados con el COVID-19. Según uno de los últimos reportes a los que tuvieron acceso, solo 45 de estos profesionales de la salud se encuentran en Iquitos.

Así lo dio a conocer Miguel Palacios Celi, decano nacional de la institución, quien señaló que hasta el momento no han recibido la data exacta con el número de doctores contagiados y cuántos de estos se encuentran luchando por sus vidas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Al inicio teníamos un monitoreo de esa data pero en algún momento se perdió. Por lo que sabemos que sucede en provincia, estimamos que hay al menos 120 médicos infectados, algunos hospitalizados, otros en UCI y otro grupo en aislamiento en su casa. La cifra exacta la maneja el Ministerio de Salud (Minsa), pero no nos la dan”, dijo a Perú21.

Agregó que el 50% de médicos que están trabajando en los diferentes establecimientos de salud tienen un contrato de trabajo precario. El 30% de estos labora bajo el régimen de locación de servicios o recibos por honorarios, es decir, no tienen beneficios como CTS, vacaciones ni seguro de vida: “Hay unos 25 mil médicos trabajando ahora mismo. El 50% es nombrado, y los otros 12 mil 500 son contratados. El 30% de estos, es decir casi 4 mil médicos, son locadores que trabajan bajo las mismas condiciones y riesgos que el resto, pero no tienen garantías para su vida. En una situación como en la que nos encontramos, eso no es posible”, expresó.

Sostuvo que para ello, están solicitando al Ejecutivo una reunión, donde puedan explicar la importancia de mejorar la protección y trato que recibe el personal de salud. Uno de sus pedidos es que se brinde la indumentaria necesaria para protegerse contra el coronavirus en los tres niveles de atención, postas, policlínicos y hospitales, pues los pacientes sospechosos suelen pasar por dichas estancias.

Decano del Colegio Médico del Perú

SEGURO ADICIONAL

El decano refirió que el Colegio Médico del Perú quiere plantearle al Minsa la posibilidad de que los médicos cuenten con un seguro adicional al Seguro Integral de Salud (SIS) y a Essalud.

“El doctor que falleció esta semana era jefe del Centro de Salud Santa Rosa de San Juan de Lurigancho. Tenía 66 años y era nombrado. A todos nos sorprendió su fallecimiento. No queremos perder a más colegas, necesitamos un seguro privado adicional por la gravedad de esta enfermedad”, manifestó.

Palacios indicó que están a la expectativa de que el presidente de la República, Martín Vizcarra y el titular del Minsa, Víctor Zamora, los reciban.

“Así sea sábado o domingo, nosotros estamos disponibles las 24 horas del día porque este es un tema urgente que no puede esperar, en países como Italia y España más de 100 médicos han perdido la vida. Esta pandemia está enlutando al cuerpo médico en todo el mundo”, lamentó.

