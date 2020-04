Esta mañana, la agrupación musical de cumbia Armonía 10 informó la muerte de uno de sus colaboradores debido al coronavirus en Piura, quien no pudo recibir atención médica debido a que el hospital Santa Rosa del distrito Veintiséis de Octubre se encuentra colapsado de pacientes con COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, los artistas dieron a conocer el lamentable hecho y enviaron sus condolencias a la familia y amigos de la víctima, quien formaba parte del equipo técnico de la agrupación.

“El día de hoy, la familia de Armonía 10 se viste de luto una vez más, enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos de quien en vida fue, Elías Ramos Córdova, técnico personal de nuestros equipos quien ha fallecido el día de hoy a tempranas horas de la mañana a causa del COVID-19 en las afueras del hospital Santa Rosa, porque el nosocomio ya no tiene espacio para albergar más pacientes”, inicia el comunicado.

Asimismo, destacaron la entrega y dedicación del integrante de su equipo. “Lamentamos mucho su partida, siempre fue un hombre muy dedicado a su trabajo, a su familia y a Dios. Todos lo conocíamos con el sobrenombre de “súper” puesto que era un trome en su trabajo. 😔Amigo, hoy has partido a la eternidad, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Dios te tenga en su gloria y brinde consuelo a quienes hoy lloramos tu partida. 🙏🏻”

“Les rogamos que respeten las normas del Gobierno”

Ante el colapso que se vive en la región Piura por el aumento de casos de coronavirus, que hasta el día de ayer registraba 92 víctimas mortales y 816 contagiados, Armonía 10 pidió a la ciudadanía cumplir con las normas de aislamiento social para evitar que el virus siga ganando terreno en la región norteña.

“HACEMOS LLAMADO A LAS AUTORIDADES, todos los hospitales de la región Piura ya colapsaron, no hay equipos y los contagiados solo esperan morir, ES UNA LAMENTABLE REALIDAD. 😭PERÚ, LES ROGAMOS que respeten las normas del gobierno, todos estamos perdiendo seres queridos porque la mayoría es inconsciente y como el muerto no es suyo, no les duele. Cómo es posible que sabiendo la situación del país, hagan largas colas para comprar un producto que NO es de primera necesidad!!!Todos juntos podemos parar todo esto, QUÉDENSE EN CASA, POR FAVOR. 😔🙏🏻”, finaliza el comunicado en Facebook.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Martín Vizcarra criticó largas colas para comprar cerveza en Piura

Martín Vizcarra indignado por largas colas para comprar cerveza en Piura