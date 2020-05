Esta mañana se viralizó la enérgica llamada de atención de un miembro de la Policía hacia unos vecinos de Reque, en Chiclayo, quienes, al parecer, se oponían al entierro de dos víctimas de coronavirus en su jurisdicción.

Se trata del Tnte. PNP Kevin Agurto quien, de manera firme y decidida, se dirige hacia los vecinos: “Les rogaría que vuelvan a sus casas, yo les hablo con el corazón en la mano. ¿Ustedes creen que yo no soy ser humano?, ¿creen que no me duele enterrar a uno de ustedes?, ¿creen que no se me parte el corazón al ver a una persona llorando por un familiar mayor que ha muerto?”, se le escucha decir en el video.

“Ustedes hacen todo a lo alocado, piensan que mis uniformados no tienen familia. Pónganse a pensar, ellos también tienen familia. Me parte el corazón cuando veo un muerto porque puede ser mi hermano, mi familia, pero hagan caso porque lo primero que hacen es 'el alcalde no hace nada, la Policía no hace nada, pero ustedes cómo hacen como personas, no educan ni a sus hijos que los dejan jugar pelota en la calle”, continúa el policía ante la atenta mirada de los presentes.

“Quieren que venga el Ministerio y la Policía a controlarlos, tomen conciencia. Esto no es un juego, esta es una enfermedad lenta que a cualquiera le puede dar, y lo peor es que mayores de 50 años salen a la calle. Todos los días se les interviene, se les pone papeleta, siguen chupando, siguen haciendo fiestas, tomen conciencia. Respeten el dolor ajeno, el dolor de las personas que están muriendo. Aunque sea por el dolor ajeno no hagan fiestas, no se estén reuniendo, no estén tomando”, finaliza, visiblemente exaltado y a la espera de que los moradores acaten con responsabilidad las normas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus en Perú: se eleva a 40.459 los casos confirmados de COVID-19