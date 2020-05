El drama se ha instalado entre el personal médico de Loreto. No es para menos: siete doctores han fallecido a causa del coronavirus en esta región y hay otros cuya vida está en riesgo. Están en la primera línea de combate contra el COVID-19 y por ello se encuentran expuestos. El representante del Colegio Médico en esta región, Dr. Luis Runciman, señaló a Perú21 que mientras no se frene el avance de este virus, “seguiremos expuestos y el panorama no es nada bueno”.

En Loreto hay 1,735 casos positivos y 67 fallecidos por la pandemia, según el Ministerio de Salud (Minsa). Desde que el virus ingresó a este departamento, se han registrado 166 médicos infectados. “Se ha trasladado a Lima a 20 doctores porque los hospitales han sido rebasados y no hay los suficientes balones de oxígeno para atenderlos. Hay un grupo que está internado (en Loreto) y otros ya fueron dados de alta”, indicó.

El sábado se dispuso el traslado de otros cuatro galenos en un vuelo privado y ocho más en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) luego de gestiones del Colegio Médico con la Presidencia del Consejo de Ministros.

VUELOS COSTOSOS

El decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, aseguró a este diario que los doctores que llegan de Iquitos serán internados en el Hospital Rebagliati. Además mostró su preocupación por la situación que viven sus colegas en esta región.

“Esto se ha desbordado en Loreto por la poca responsabilidad de la población al no acatar el aislamiento social. A esto se suma la escasa capacidad de respuesta del sistema de salud en Iquitos. Los hospitales no estaban preparados para atender una pandemia como esta”, sostuvo.

Astuvilca señala que cada vuelo privado representa una inversión de US$16 mil y esta entidad ha cubierto la llegada de varios médicos a la capital. Por ello, el Colegio Médico abrió una cuenta en el banco BBVA para donaciones y así poder cubrir el traslado de los galenos que estén en riesgo y deban llegar a Lima. En soles 0011-0661-01-00044441 y el dólares 0011-0661-01-00059848.

El Minsa apoyó este sábado con el traslado de una planta de oxígeno de Lima a Loreto, la cual será instalada en el Hospital Regional que funciona como el centro de operaciones frente a la pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: bebé de dos meses vence al Covid-19