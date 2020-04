Luego de que el excongresista por Ucayali, Glider Ushñahua Huasanga, falleciera esta mañana en el Hospital de Essalud de Ucayali, a causa de una neumonía, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que su cadáver será sometido a la prueba molecular de descarte de COVID-19.

Fuentes de dicho sector indicaron a Perú21 que si bien el exparlamentario había dado negativo en la prueba rápida, el Viceministerio de Salud Pública ya ha solicitado que se realice la evaluación molecular.

“La prueba se debe hacer entre esta semana y el resultado se podrá conocer dependiendo de la capacidad del laboratorio de Loreto, de lo contrario tendrá que ser enviada a Lima. Se está pidiendo también información sobre los centros médicos a los cuales acudió el excongresista”, precisó.

Tal y como se dio a conocer a través de este diario, un familiar del exparlamentario reveló que Ushñahua presentaba síntomas de coronavirus.

“Estuvo con neumonía, no lo quisieron atender, la prueba rápida fue negativa y después le hicieron la placa, lo estuvieron paseando de acá para allá y no le quisieron atender; no le hicieron la prueba”, manifestó el pariente.

Excongresista por Ucayali, Glider Ushñahua Huasanga, pide ayuda para poder respirar.

