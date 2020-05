Ejemplo de vocación. Gerson Ames Gaspar, un docente de Huancavelica, camina 10 kilómetros todos los días para llegar a las casas de sus estudiantes, quienes no tienen acceso a Internet ni equipos necesarios para ver la programación de ‘Aprendo en Casa’.

En medio del estado de emergencia y ante el cierre de los colegios por el coronavirus, este docente utiliza una pizarra, un plumón, un parlante y su conocimiento para desarrollar sus clases.

“Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, radio ni celular, y si tienen, no cuentan con saldo, entonces no se le puede enviar audios ni videos”, indicó.

Asimismo, Ames toma las medidas necesarias para evitar el contagio por COVID-19 entre él y sus alumnos.

“Es una educación a delivery que tiene un protocolo. El estudiante sale a la puerta de su casa, yo voy con la pizarra, mantengo una distancia de dos metros y se le brinda lo que el Ministerio de Educación propone a través del ‘Aprendo en Casa’”, explicó.

DESTACADO DOCENTE

Anteriormente, Ames ya ha sido reconocido por su labor. A fines de 2019 fue nominado al premio The Global Teacher Prize, considerado el ‘Nobel de la Educación’, por crear el método de enseñanza de matemáticas Ruwaspa Yachani.

El destacado profesor es egresado de la facultad de Educación de la Universidad San Marcos y siempre quiso contribuir a la mejora de la enseñanza de matemáticas en Huancavelica, región en la que creció.

