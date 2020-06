“Hoy hemos tomado la decisión de levantar la medida de aislamiento social en la mayoría de regiones a partir del 1 de julio, aunque se mantienen algunas de las medidas como la inmovilización nocturna”.

Así lo señaló la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en un comunicado dirigido a los trabajadores de su sector.

Reiteró que el objetivo de las decisiones tomadas por el Ejecutivo sigue siendo salvar vidas.

A continuación, el texto del mensaje de la ministra Fabiola Muñoz.

Estimado equipo,

Quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, compartir algunas reflexiones e ideas que son necesarias para la nueva etapa que empezará.

Les pido disculpas por no haber podido tener más contacto en este tiempo pero la agenda de estos meses ha sido más que intensa.

Hemos tenido unos meses retadores y a pesar de que desde el análisis de la salud hemos pasado la etapa más difícil en la mayoría de las regiones, vamos a seguir teniendo meses aún más retadores para evitar que en todo lo alcanzado en la salud hasta ahora tengamos retrocesos y a ello debemos agregarle el reto de la reactivación económica.

El objetivo de todas las decisiones que tomamos sigue siendo salvar vidas, hay quienes piensan que es sencillo y que en 100 días se podría cambiar la realidad de un país con un precario sistema de salud, sin conectividad plena, sin inclusión financiera y con altas tasas de informalidad...

Hay quienes dicen que las medidas de aislamiento han fracasado y eso es más que injusto con los millones de personas que las han cumplido... las estadísticas son objetivas y más allá de lo que "nos parezca" a unos u otros, las estadísticas expresan que la pandemia en nuestro país, por las características de nuestra sociedad, hubiera generado más de 100,000 muertos. Para nosotros en el Consejo de Ministros cada vida cuenta y cada decisión busca salvar vidas.

Tenemos el reto ahora de reactivar la economía y generar empleo y para ello se necesitan cambios en la forma de hacer las cosas, no sólo con protocolos de salud sino con menos impacto ambiental, con más inclusión y con más responsabilidad.

La pandemia que nunca será buena, debe permitirnos sacar aprendizajes, uno de los más importantes, que coincide con el tema ambiental, es que para enfrentarla se requiere de todos y todas.

Hoy hemos tomado la decisión de levantar la medida de aislamiento social en la mayoría de regiones a partir del 1 de julio, aunque se mantienen algunas de las medidas como la inmovilización nocturna.

Como siempre, hemos ponderado varias variables para tomar cada decisión, pero siempre teniendo como centro de nuestra decisión el preservar la vida.

Quiero decirles, que durante todo el tiempo que sea posible vamos a mantener a la mayor cantidad de personas trabajando de forma remota en el sector. Sé que habrán algunas actividades que tendremos que realizar de forma presencial, para lo cual debemos asegurar a todo el personal el contar con los implementos necesarios y protocolos de seguridad.

La vida sigue siendo la primera prioridad y tenemos que hacer todo lo que sea posible para asegurar la salud y la vida de las personas, manteniendo especial cuidado con las personas vulnerables de nuestros equipos.

Parte de la discusión que hemos tenido es que entre 7 y 10 de la mañana debemos contribuir a no tener aglomeraciones en los paraderos, por lo cual, si a pesar del esfuerzo de mantener en todo lo posible el trabajo remoto, tenemos personas que deben ir a trabajar de forma presencial deben llegar antes de las 7 am o después de las 10 am. salvo que utilicen vehículos particulares o medios de transporte individual. Las mismas restricciones debemos considerar para el horario en que se finaliza la jornada de trabajo.

Hemos discutido que son la boca, nariz y ojos los que deben estar protegidos por lo cual se debe incluir dentro de los equipos la careta facial.

Hoy enviaré una comunicación a todo el personal al final del día para transmitir un mensaje similar al que comparto ahora con ustedes.

Es importante para un sector como el nuestro, incrementar la incidencia en los otros sectores, que además sabemos que hoy tienen el reto enorme de la ejecución y además de la reactivación económica.

Hemos tenido la suerte de haber estado bastante preparados para adecuarnos rápidamente al trabajo remoto, pero no todos los sectores estaban listos para ello. Es interesante ver como un tema como el trabajo remoto ha podido generar una reducción importante del riesgo de contagio.

El tiempo que viene por delante, exige de nosotros ser lo más creativos posible, buscar generar oportunidades para avanzar con el esfuerzo de avanzar hacia un Perú Limpio, un Perú Natural y un Perú Inclusivo.

No es sencillo, pero es imprescindible lograr que la agenda de la reactivación económica esté alineada a la agenda climática, logrando una reactivación climáticamente inteligente.

Necesitamos incrementar nuestra propia ambición sectorial. Hay que buscar ver donde se puede presentar la oportunidad de incluir la variable ambiental o hacerla visible o conectarla con lo que otros sectores están haciendo y que... aunque ellos a veces no sean conscientes... son normas que aportan a la agenda climática o a la economía circular y por supuesto a la inclusión.

Nunca como hoy el tema ambiental ha estado tan presente en la sociedad, en la discusión pública, en la reflexión de las personas sobre un evento como la pandemia y depende de nosotros aprovechar esa oportunidad. Se que este es un contexto extraño a nuestras prácticas tradicionales, pero es justamente eso lo que tenemos como aliado también, porque todos se están adecuando a una "Nueva Convivencia" y podemos aprovechar para que ésta sea más sostenible.

El lunes convocaré también a una reunión virtual con todo el personal para explicar un poco sobre esta nueva etapa y quisiera que puedan hablar con sus equipos para poder tener la posibilidad de contestar todas las preguntas que quisieran hacerme. Vamos a coordinar con comunicaciones para programar esta actividad y agradeceré mucho su participación.

No duden por un segundo que estamos en el camino correcto y saldremos adelante como país!

Un abrazo.

