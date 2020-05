"Necesitamos pruebas rápidas y moleculares, nos estamos contagiando. Necesitamos medicamentos para salvar vidas. La gente se está muriendo. No hay camas, no hay ventiladores mecánicos”. Ese fue el pedido desesperado que hizo una enfermera del hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Áncash al ministro de Salud, Víctor Zamora.

El titular del Minsa fue recibido ayer en medio de reclamos por galenos de Nuevo Chimbote, quienes exigieron que se realicen pruebas rápidas de descarte COVID-19 entre el personal de salud, así como mayor cantidad de medicinas e implementos de protección para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Según detallaron los médicos, cada día llegan entre 30 y 40 pacientes de coronavirus al hospital Regional de Áncash.

"No es justo que no manden todos los pacientes al Regional, el hospital La Caleta también puede atender. Estamos agotados y carecemos de implementos, quieren que los equipos duren siete días. Las personas fallecen porque no hay medicamentos, la situación es muy crítica”, expresaron.

NUEVA ÁREA SE ENCUENTRA INOPERATIVA

Durante la visita realizada por Zamora y el ministro de Educación, Martín Benavides, a las instalaciones del hospital Regional Eleazar Guzmán, también fueron increpados por el presidente del Cuerpo Médico de dicho nosocomio, Leandro Pérez Rodríguez, quien sostuvo que no se han realizado los exámenes de descarte de COVID-19 necesarios.

“Necesitamos pruebas, las 200 pruebas que han traído no sirve de nada, Chimbote necesita 200 mil pruebas. No hay medicinas, todos los días mueren tres a cuatro personas. Tenemos 105 fallecidos de 230 personas hospitalizadas”, indicó el galeno.

Agregó que el establecimiento cuenta con un nuevo ambiente para pacientes positivos de coronavirus, el cual fue remodelado por el Gobierno Regional de Áncash y se encontraría inoperativo y sin implementos a pesar de la gran demanda de casos.

Sobre este hecho, el titular del Minsa refirió que tenía conocimiento que el local se encontraba cerrado y que evaluaría programar una reunión para evaluar la situación de la nueva infraestructura.

