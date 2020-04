CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 17 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 33 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 2 millones de casos de contagios en 193 países y más de 140 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 13 489 casos positivos de más de 127 513 muestras, 6 541 recuperados y 300 fallecidos en el Perú.

El estado de emergencia dispuesto por el Gobierno para frenar el brote de COVID-19 sorprendió a muchos peruanos fuera de su lugar de origen. Esto es lo que le sucedió a más de 200 limeños que se encuentran varados en Piura. Ellos piden ayuda para poder retornar a Lima lo antes posible, pues ya no cuentan con recursos económicos para los gastos de alimentación y vivienda.

Personas afectadas pasan las noches en pésimas condiciones, en establecimientos precarios e incluso en los parques. (Foto: Anggie Rodríguez)

Anggie Rodríguez, una de las compatriotas varadas, dijo que entre los afectados hay niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, quienes son más propensos a contraer y desarrollar cuadros graves de coronavirus.

“En Piura parece un día normal, no hay mucha seguridad en las calles, la gente sale, es un caos. Nosotros no podemos hacer una ruta a pie porque la distancia es larga y hace casi 36 grados en el día. Las personas que están aquí ya no tienen cómo pagar un departamento o un hotel, algunos se quedan en los parques, otros duermen en casetas de serenazgo. Esto es muy duro”, contó a Perú21.

Dijo que hoy por la noche un bus con piuranos abordo saldrá de Lima con destino a Piura. Tras ello, la unidad retornará a la capital vacía. Por ello, han solicitado el apoyo del Gobierno Regional de Piura para poder aprovechar ese viaje de regreso al menos para las personas en situación de riesgo.

“Hasta ayer nos dijeron que iban a habilitar un link en la página del gobierno regional para que podamos empadronarnos, pero hasta ahora nada. Nos dijeron que el bus que llegará a Piura volverá a Lima sin pasajeros, nosotros queremos aprovechar de regresar en esos buses pero no nos dan respuesta”, explicó.

Otras personas buscan volver a pie, pero el calor y la inseguridad en las calles se lo impiden. (Foto: Anggie Rodríguez)

Dijo que han creado un grupo de WhatsApp para mantenerse en comunicación. Dentro del chat, han armado un listado de Excel con información personal de cada uno, incluyendo datos como enfermedades adicionales.

“El padrón tiene hasta las enfermedades que tenemos, lo hemos hecho así porque queremos tener todo en orden para cuando nos digan si podremos viajar. No hemos tenido mayor respuesta, hay gente vulnerable. Una una señora se está regresando desde Talara con sus dos hijos a pie, otros vienen caminando desde Los Órganos, necesitamos ayuda”, expresó.

Agregó que el Gobierno Regional de Piura les indicó que al no ser ciudadanos originarios de dicha región, no pueden hacer gestiones para facilitar su retorno a Lima.

Al ser consultado sobre este caso, la citada autoridad refirió que se están haciendo las coordinaciones con el Gobierno Central y Regional del lugar de destino.

“No solo es trasladarlos, sino que cada región tiene que aceptar y brindar los protocolos sanitarios para las personas que van a ir, pues se entiende que los que llegan entran en cuarentena. Esto, cumpliendo los lineamientos dados por el Ejecutivo”, manifestó.

Limeños piden ayuda al Gobierno Regional de Piura para poder volver a la capital. (Crédito: Anggie Rodríguez)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

ANCIANO QUEDA EN LA CALLE TRAS SER DESALOJADO POR TEMOR A CONTAGIO DE COVID-19

Anciano se queda en la calle tras ser desalojado por miedo tras enterarse que dio positivo